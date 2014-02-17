ABD'de askeri tesiste nükleer sızıntı alarmı

ABD'de New Mexico eyaletinin güneydoğusunda bulunan yeraltı askeri nükleer atık tesisinde hava radarlarının yüksek düzeyde radyasyon tespit etmesi üzerine tesisin giriş ve çıkışa kapatıldığı açıklandı.

ABD Enerji Bakanlığı, cuma gecesi bölgede bulunan hava radarlarının normal seviyenin üzerinde radyasyon bulunduğu uyarısı yaptığını belirterek, tesise giriş ve çıkışın kapatıldığını açıkladı.

Sızıntı alarmı esnasında tesiste bulunan 139 kişinin radyasyondan etkilenip, etkilenmediğini ortaya çıkarmak için tesiste bırakıldığı ve yapılan incelemelerde insan sağlığına zarar verecek herhangi bir sızıntı tespit edilmediği için tüm işçilerin evlerine gönderildiği kaydedildi.

Enerji Bakanlığı, yapılan incelemelerde tesiste bulunan ekipman ve çevreden alınan örneklerde de radyasyona rastlanmadığını açıklayarak, sızıntının ciddiye alınacak düzeyde olmadığını belirtti.

Hava radarlarının ikaz vermesine neden olan sızıntının kaynağını bulamadıklarını kaydeden Enerji Bakanlığı Sözcüsü Roger Nelson, şu anda tesiste kimsenin bulunmadığını, tesis içerisine ekip göndermeden önce gerekli tedbirleri alacaklarını ve olayın gerçek nedenlerini anlamaları gerektiğini söyledi.

New Mexico'da bulunan nükleer atık tesisi, ABD'nin ilk ve tek yeraltı nükleer atık saklama merkezi konumunda ve Los Alamos Ulusal Laboratuvarı dahil bir çok ulusal düzeydeki araştırma merkezinin nükleer atıklarının depolandığı yer olarak biliniyor.