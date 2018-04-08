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Dünya

ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD ordusunda bir hafta içeresinde beş kişinin ölümüyle sonuçlanan dört ayrı havacılık kazası yaşandı

08 Nisan 2018 00:07

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Fort Campbell, askeri üssünden havalanan Amerikan Ordusuna ait AH-64E Apache tipi bir helikopterinin kalkışından sonra boş bir araziye düşmesi sonucunda 2 askerin öldüğü belirtildi. 

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait AH-64E Apache tipi bir helikopterin, Fort Campbell'daki rutin eğitim uçuşunu sürdürdüğü sırada düşmesi sonucunda ABD ordusuna mensup iki askeri personelin öldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu. 

Öte yandan, ABD’de ordusunda son bir hafta içeresinde beş kişinin ölümüyle sonuçlanan dört ayrı havacılık kazasının yaşandığı belirtildi.

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