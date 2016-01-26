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Dünya

ABD'deki askeri hastanede silahlı saldırgan alarmı: Kaç, saklan veya karşılık ver!

Donanma Sağlık Merkezi'nin, ABD'nin batısındaki en kapsamlı merkez olduğu bildirildi

26 Ocak 2016 21:44

ABD'nin San Diego şehrindeki Donanma Sağlık Merkezi'nde silahlı bir saldırganın olduğu bildirildi. Bir hafta önce ‘olası bir saldırı için tatbikat yapılan hastanenin 26 numaralı binasında olduğuna dair ihbar geldiği ve resmi Facebook hesabından buradaki kişilerin "kaçması, saklanması veya karşılık vermesi" istendiği aktarıldı.

Hürriyet’in haberine göre saldırganın San Diego'daki Donanma Sağlık Merkezi Batı Amerika'daki en büyük ve kapsamlı merkez olarak biliniyor. Görevdeki askerlerin de hizmet aldığı merkezde altı klinik ve askeri personelin aileleri için bakım merkezleri bulunuyor. Ancak aktif saldırganın olduğu binada kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor. 2014'te 190 binden fazla hastanın tedavi gördüğü merkezde aynı yıl 1 milyon 200 bin kişi ziyaretçi olarak bulundu.

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