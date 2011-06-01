ABD'de artık internet saldırısı savaş sebebi!

T24- ABD'de orduya "yabancı düşman ülkelerin desteklediği bilgisayar korsanlarına karşı askeri misilleme" yetkisi verildi.

İngiliz Guardian gazetesi, Amerikan Ordusu'nun siber saldırıları olası savaş sebebi sayma kararına geniş yer veriyor.

Ordunun savaş kurallarını değiştirerek, komutanlara yabancı düşman ülkelerin desteklediği bilgisayar korsanlarına karşı askeri misillemede bulunma seçeneği verdiği belirtiliyor.

Kararı medyaya duyuran Amerikan Savunma Bakanlığı yetkililerinin de bu adımın, nükleer reaktörler, boru hatları gibi altyapı hedeflerine saldırmayı düşünenlere bir uyarı mesajı olduğunu söylüyor.

Adı açıklanmayan bir yetkili, 'Elektriğimizi keserseniz, belki biz de bir gün bacanızdan aşağı bir füze gönderebiliriz' diyor.

Gazete, kararın özellikle uluslararası hukukta önemli etkileri olacağını yazıyor.

Siber saldırı uzmanı Jody Westby, saldırıların arkasında kimin olduğunu bulmanın çok zor olduğunu söylüyor.