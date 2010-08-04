-ABD'DE ARAÇ SATIŞINDA ARTIŞ DETROIT (A.A) - 04.08.2010 - ABD'de yeni araç satışları Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artış kaydetti. Ülkede 1 milyon 49 bin 101 adet yeni aracın tescillendiği Temmuz ayında araç satışları, bir önceki aya göre ise yüzde 6,6 oranında arttı. Geçen yıl Temmuz ayında 11,24 milyon olan 12 aylık satış, geçen ay 11,98 milyona ulaştı. Haziran 2010'da 12 aylık satış 11,08 milyon düzeyinde bulunuyordu. General Motors, Ford Motor ve Chrysler, Temmuz ayında satışlarında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydederken, Toyota ve Honda'nın satışları geriledi. Satışların artmasında yaz promosyonları, ticari filo amaçlı talep ile tüketici talebinin yükselmesinin etkili olduğu belirtiliyor.