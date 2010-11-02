-ABD'DE ARA SEÇİMLER YAPILIYOR WASHINGTON (A.A) - 02.11.2010 - ABD'de seçmenler, 435 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, Senato'nun 37 üyesi ve 37 eyaletin valisiyle eyalet meclisleri üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Bugünkü seçimlerin, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında ciddi çekişmeye sahne olması bekleniyor. Anket sonuçları doğru çıkarsa, seçimler sonrasında Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirecek, ancak Demokratlar, sayıları azalsa da Senatoda çoğunluğu sürdürmeyi başarabilecek. Bu noktada seçimlerde, Cumhuriyetçilerin çoğunluk parti konumuna gelebilmesi için Temsilciler Meclisinde 39, Senatoda 10 yeni sandalye kazanması gerekiyor. -VAATLER ÖN PLANDA- Ekonomideki kırılganlık, seçmenlerin özellikle bu alanda verilen vaatlere yoğunlaşmasına neden oldu. Bu noktada Cumhuriyetçiler ''düşük vergi, daha az devlet harcamaları ve müdahalesi'' vaatlerine, Demokratlar ise küçük işletmelere getirilen vergi kolaylıkları ile sağlık reformunun maddi ve manevi getirileri gibi konular üzerinde odaklanıyor. Bu nedenle seçimler, Obama yönetiminin sağlık ve mali reformlar gibi konularda attığı adımlara Amerikalıların bakışını da yansıtacak gibi görünüyor. Seçimlerde, son dönemde popüler hale gelen 'Çay Partisi' hareketinin etkinliği de test edilmiş olacak. -OBAMA'NIN POLİTİKALARI DA SINANACAK- Bu seçimler Obama'nın politikalarına yönelik bir güven oylaması niteliği de taşıyacak. Seçimlerde, ekonomik krizin etkilerinin hala belirgin şekilde hissedilmesi ve yüksek işsizlik oranlarının sürmesi gibi nedenlerle Obama'ya güvenin, anketlerde belirtildiği gibi azalıp azalmadığı, veya ne kadar azaldığı seçim sonuçlarında ortaya çıkacak. Çünkü, Obama'dan 'hayal kırıklığı yaşayan' bazı seçmenlerin ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara yöneleceği, bu durumun da Cumhuriyetçi Partiye Kongrede önemli kazanımlar getireceği yorumları yapılıyor. ABD'de başkanların göreve gelmelerinden sonraki ilk ara seçimlerde genelde başkanın partisinin Kongre'deki çoğunluğunu yitirdiği görülüyor. Dolayısıyla bu seçimlerde de benzer sonucun çıkması çok yadırganacak bir durum olarak görülmüyor.