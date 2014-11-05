ABD'de ara seçimler: İlk verilere göre Obama ağır darbe aldı

ABD'deki ara seçimlerde Kongre'nin Senato kanadında 36 sandalyeden 15'inin sonuçları belli oldu. Bunlardan 4'ünü Demokrat, 11'ini ise Cumhuriyetçi adaylar kazandı. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde de açık ara önde gidiyor.

Zaman'dan Sezai Kalaycı'nın haberine göre, ilk gelen seçim sonuçlarına göre Demokrat Parti Senato'da rakibi Cumhuriyetçilere karşı 4 koltuğunu kaybetti ve iki eyalette daha aynı riski yaşama tehlikesi ile karşı karşıya. Demokratlar, Batı Virginia, Güney Dakota, Montana ve Arkansas eyaletlerindeki senatörlük koltuklarını koruyamadı. Ara seçimlerin ilk sonuçlarına göre yine Senato'daki son durumda Cumhuriyetçilerin 43, Demokratların ise 40 senatörlük koltuğu oldu.

Senato gibi Temsilciler Meclisi'nde de Demokratlar rakibi Cumhuriyetçilere karşı ağır yara alma yolunda. Şu ana kadar yapılan sayımlar sonunda Cumhuriyetçiler 160, Demokratlar ise sadece 94 sandalye kazanabildi.

Valilik seçimlerinde de Demokratlar hezimet yaşıyor. Şu ana kadar yapılan oy sayımına göre 36 eyaletten 11'ni Cumhuriyetçiler, 3'ünü ise Demokratlar kazandı. Henüz sandıkların yüzde 100'ü sayılmadı. Ancak Senato yarışında kazanması kuvvetle muhtemel adaylar ve partileri şöyle:

Rhode Island: Demokrat Parti Senato'daki bir koltuğunu daha korudu. Demokrat Partili Senatör Jack Reed, Cumhuriyetçi rakibi Mark Zaccaria'ya karşı galip gelerek yeniden seçilmeyi başardı.

Massachusetts: Demokratların kalesi eyaletlerden olan Massachusetts'te sürpriz yaşanmadı ve Demokrat Partili Senatör Ed Markey seçimin galibi oldu. Markey, Cumhuriyetçi Partili aday Brain Herr'e karşı yarışıyordu.

New Jersey: Kuzey Doğu eyaleti olan New Jersey'de beklenen sonuç geldi. Demokrat Partili Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi Jeff Bell'e üstünlük sağlayarak koltuğunu korudu.

Delaware: Demokrat Parti bu eyalette koltuğunu korumayı başarırken Senatör Christoper Coons yeniden Senato'da 6 yıl görev yapmaya hak kazandı. Cumhuriyetçi aday Kevin Wade seçimi kaybetti.

Minnesota: Demokrat Senatör Al Franken, açılan sandıkların yüzde 49'una göre koltuğunu koruyacak görünüyor. Franken, şu ana kadar oyların yüzde 51'ini alırken Cumhuriyetçi Mike McFaden de yüzde 45 oy almış durumda.

Kuzey Carolina: Seçimin çekişmeli geçeceği beklenen eyalette Demokrat Partili Senatör Kay Hagan, açılan sandıkların yüzde 68'ine göre Cumhuriyetçi rakibi Thom Tillis'in yarım puan gerisinde.

New Hampshire: Demokratların favori olduğu eyalette Senatör Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi rakibi Scott Brown'ına 9 puan fark atmış görünüyor. Sandıkların henüz yüzde 21'i açıldı.

Michigan: Demokrat Parti Michigan'da beklenildiği üzere rahat bir zafer elde etti. Demokrat Partili Senatör Gary Peters yeniden seçildi. Cumhuriyetçilerin adayı Terri Lynn Land idi.

Illinois: Bu eyaletten gelen ilk sandık sonuçları Demokratlar için tam bir hayal kırıklılığı oldu. Ancak Chicago gibi eyaletin büyük şehirlerinden gelen sonuçlar Demokratları biraz olsun rahatlattı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 43'ü açıldı ve Demokrat Senatör Dick Durbin, Cumhuriyetçi rakibi Jim Oberweis'a yüzde 20 fark atmış durumda.

New Mexico: Demokrat Senatör Tom Udall, açılan sandıkların yüzde 10'una göre Cumhuriyetçi rakibi Allen Weh'in yüzde 7 önünde götürüyor.

Virginia: Demokrat Senatör, beklentilerin aksine ilk sandık sayımlarına göre Cumhuriyetçi adayın gerisinde yarışı sürdürüyor. Demokrat Senatör Mark Warner, Cumhuriyetçi Ed Gillespie'ye karşı yarışıyor.

Kentucky: Senato'da Cumhuriyetçi Parti'nin Azınlık Lideri olan Mitch McConnell yeniden seçildi. Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu ele geçirmesi durumunda Senato'nun Çoğunluk lideri olacak olan McConnell, aynı zamanda da ülke siyasetinin en güçlü 3 isminden birisi olacak. McConnell, Demokrat Parti'nin adayı Alison Lundergan Grimes'e karşı galip geldi.

Batı Virginia: Eyalet, tarihinde ilk kadın senatörünü seçti ve Demokratlar da Cumhuriyetçilere karşı yine Senato'daki ilk koltuk kaybını burada yaşadı. Cumhuriyetçi Parti'nin senatör adayı Shellet Moore Capito, Demokrat Natalie Tennant'a karşı üstün gelerek koltuğu kaptı.

Oklahoma: Eyaletin Senato'daki iki senatörlük koltuğu için yapılan yarışın galipleri de Cumhuriyetçiler oldu. Her iki senatörlük yarışını da kazanan Cumhuriyetçiler bu eyalette fire vermedi. Oklahoma'nın Cumhuriyetçi Senatörleri olan James Lankford ile Jim Inhofe yeniden seçilmeyi başardı. Bu eyalette Demokrat Parti'nin senatör adayları ise Matt Silverstein ile Connie Johnson idi.

Montana: Demokratlar Senato'daki dördüncü koltuğunu da bu eyalette Cumhuriyetçilere kaptırdı. Cumhuriyetçi Parti adayı Steve Daines, Demokrat aday Amanda Curtis'e galip gelerek, partisinin Senato'daki koltuk sayısını artırdı.

Güney Carolina eyaletide Oklahoma gibi bugün iki senatörlük koltuğu için sandığa gitti. Güney eyaletinde de sürpriz yaşanmadı ve Cumhuriyetçi iki senatör de koltuklarını korudu. Senatör Lindsey Graham ile Senatör Tim Scott önümüzdeki 6 yıl süresince yine senatör olarak görevlerini sürdürecek. Bu eyalette Demokrat Partililerin senatör adayları ise Brad Hutto ile Joyce Dickerson idi.

Tennessee eyaletininide beklendiği üzere yine Cumhuriyetçi Parti kazandı. Cumhuriyetçi Senatör Lamar Alexander, Demokrat rakibi Gordon Ball'a karşı galip gelerek koltuğunu korumayı bildi.

Güney Dakota: Demokrat Parti, Senato'daki üçüncü koltuğunu da bu eyalette kaybetti. Eyaletin Valisi olan Cumhuriyetçi Mike Rounds, Demokrat Parti adayı Rick Weiland ile bağımsız aday Larry Pressler'e karşı galip geldi.

Maine eyaletindede Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins seçimi önde götürüyor. Collins'in Demokrat Partili Shenna Bellows'a karşı zafere ulaşması bekleniyor.

Arkansas: Demokrat Parti, Batı Virginia'dan sonra Senato'daki bir koltuğunu da Arkansas'ta kaybetti. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Tom Cotton, Senatör Mark Pryor'a karşı galip geldi.

Georgia: Yarışın sıkı geçeceği beklenen eyalette sandıkların şu ana kadar yüzde 18'i açıldı. Cumhuriyetçi Parti'nin senatör adayı David Perdue, Demokrat rakibi Michelle Nunn'a yüzde 23 fark atmış görünüyor.

Kansas: Beklendildiği üzere eyalette senatörlük yarışı başa baş gidiyor. İlk gelen sonuçlar, bağımsız aday Greg Orman ile Cumhuriyetçi Senatör Pat Roberts arasındaki yarışın sandıkların tamamının açılmasına kadar süreceğini gösteriyor. Demokrat Partililer bu eyalette seçime katılmadı ve bağımsız aday Orman'a destek verdi.

Nebraska: Seçimlerde her zaman Cumhuriyetçilerin rengi olan kırmızı ile boyanan Nebraska eyaletinde sandıkların yüzde 14'ü açıldı. Cumhuriyetçi Senatör Ben Sasse, Demokrat Dave Domina'nın yüzde 28'in önünde seçimi götürüyor.

Texas: Beklenildiği üzere Cumhuriyetçi Parti Senatörü John Cornyn, Demokrat aday David Alameel'in yüzde 26 oranında seçimi önde götürüyor.

Louisiana: Demokrat Parti bir koltuğunu da bu eyalette kaybetmek üzere. Açılan sandıkların yüzde 25'ine göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Bill Cassidy, Demokrat Senatör Mary Landrieu'nun yüzde 2 önünde seçimi götürüyor.

Colorado: Demokratlar adına bir sıkıntılı haber de Colorado eyaletinden geldi. Eyalette sandıkların yüzde 60'ı açıldı ve Demokrat Senatör Mark Udall oyların yüzde 43'ünü alırken Cumhuriyetçi rakibi yüzde 51 oranında oy aldı.