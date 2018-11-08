ABD'de ara seçimler bitti, Trump ve 'özgür basın' arasındaki gerilim bitmedi

T24 Haber Merkezi

Beyaz Saray’da ara seçim sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği basın toplantısında yaşanan bir tartışma, ABD gündemine damga vurdu. CNN’in Emmy ödüllü Beyaz Saray Muhabiri Jim Acosta, sorduğu bir soru sonrasında Trump’ın emriyle basın toplantısından çıkarıldı ve akşam başkanlık sarayına girmesini sağlayan basın kartına el konulduğunu açıkladı. Beyaz Saray, Acosta’nın kartının iptal edilmesinin nedenini “Beyaz Saray’da çalışan bir stajyere ellemesi olarak gösterdi. Tartışma anının videolarında böyle bir şey olmadığı açık bir şekilde görülebiliyor. Acosta ile Beyaz Saray arasındaki tartışma Twitter üzerinden devam etti.

7 Kasım günü yaşanan tartışma Acosta’nın söz aldıktan sonra Güney Amerika’dan yaklaşan mülteci kervanının ABD’ye bir “fetih tehditi” olmadığını söylemesiyle başladı. Trump, “bu kadar yeter” diyerek bir stajyerin mikrofonu Acosta’nın elinden almasını istedi ancak Acosta mikrofonu stajyere vermeyi reddetti, burada Acosta’nın stajyere bilinçli bir teması olmadı. Acosta, Trump’a Rusya soruşturması ile ilgili bir soru sorunca ABD Başkanı’nın sinirleri iyice geildi ve Acosta’nın gazeteciliğine hakaret etmeye başladı. Trump, Acosta'nın ''ABD halkı düşmanı" olduğunu söyledi. CNN muhabiri mikrofanı bıraktıktan sonra mikrofonu alan NBC kanalı muhabiri meslektaşını savunmaya çalıştı, Trump bunun üzerine NBC muhabirine "Size de bayılmıyorum" dedi.

Acosta, basın toplantısından çıktıktan birkaç dakika sonra CNN’de yapılan seçim programına bağlandı. Acosta burada “Sorularımı duymak hoşuna gitmedi. Biz işimizi yapıyoruz, yılmamalıyız” dedi. Acosta aynı zamanda Trump’ın basın toplantısı boyunca ten rengi beyaz olmayan muhabirlere saldırdığını belirtti.

Acosta akşam paylaştığı bir video ile Beyaz Saray Basın kartının alındığını açıkladı. Videoda Beyaz Saray girişinde bir gizli servis çalışanının Acosta’dan kartını aldığı görülüyor.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, akşam bir dizi tweet paylaştı. Bu tweetlerde Sanders, Trump’ın basın özgürlüğüne inandığını ve zor sorulara her zaman açık olduğunu belirtti ancak bir beyaz saray stajyerine “ellenmesine” asla tolerans göstermeyeceklerini söyledi. Sanders aynı zamanda bahsi geçen muhabirin başka basın mensuplarının soru sormasına izin vermediğini belirtti. Sanders bu nedenlerden dolayı Acosta’nın saraya giriş izninin başka bir açıklamaya kadar yasaklandığını belirtti. Acosta bu paylaşımı alıntılayarak “Bu bir yalan” yazdı.

Trump’ın CNN’le tartışma yaşaması yeni bir şey değil. CNN, Trump’ın yemininden beri ona en ağır muhalefet yapan kanallardan biri oldu. Trump birçok defa CNN’in adını açıkça söyleyerek ‘’yalan haberler” yaptıklarını belirtmişti.

Yaşanan olayla ilgili bir açıklama da Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway'den geldi. Trump hükümetine olan yakınlığıyla bilinen Fox'a konuşan Conway, Acosta'nın yaptığının kabul edilemez olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini belirtti ve ekledi: ''Asla genç bir kadına ellememelisiniz".