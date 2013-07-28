ABD'de apartman sakininden silahlı saldırı: 6 ölü

ABD'nin Güney Florida bölgesinde, aynı apartmanda yaşadığı 6 kişiyi öldüren 2 kişiyi de rehin alan zanlı, polis operasyonuyla öldürüldü.

Yapılan açıklamada saldırının 43 yaşındaki Pedro Vargas adlı bir apartman sakini tarafından düzenlendiği bildirildi.

Kendi dairesini ateşe veren Vargas, ilk olarak, dumanı fark ederek kendi dairesine doğru gelen apartman yöneticisi karı kocayı vurarak öldürdü.

Daha sonra yanmakta olan dairesinin balkonundan caddeye 10-20 el ateş eden Vargas, bir kişiyi daha öldürdü.

Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre daha sonradan binanın 3. katındaki kapısını tekmeyle kırdığı bir başka daireye giren Vargas, buradaki bir karı koca ile çiftin ergenlik çağındaki bir kızlarını vurarak öldürdü.

Polisin gelmesinin ardından binada etrafa ve polise rastgele ateş açan Vargas, başka daireye girerek 2 kişiyi rehin aldı.

Yapılan görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine operasyon düzenleyen polis, saldırganı ölü ele geçirdi. 2 rehine de sağ olarak kurtarıldı.