ABD'de Anneler Günü kutlaması kana bulandı

ABD’nin New Orleans kentinde düzenlenen Anneler Günü geçidinde düzenlenen silah saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi çocuk 19 kişi yaralandı.



ABD, Boston kentinde geçtiğimiz ay yaşanan bombalı saldırının ardından ikinci kez bir saldırı şoku yaşıyor. New Orleans kentinde Anneler Günü’nü kutlamak için düzenlenen geçit töreni, silahlı saldırıyla kana bulandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, yerel saatle 13.45’te Frenchmen sokağından geçerken geçit alayı üzerine ateş açıldı.

Polis yetkilisi Garry Flot’un açıklamasına göre, 10 erkek ve yedi kadının yanı sıra, 10 yaşındaki bir kız ve erkek çocuğu vuruldu. Flot, mermilerin iki çocuğu sıyırıp geçtiğini ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Flot, vurulan birçok kişinin seken kurşunların hedefi olduğunu söylerken, yararılardan ikisinin ameliyata alındığı belirtildi.

11 yaralının Interim LSU Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirilirken, durumları hakkında açıklama yapılmadı. Saldırı esnasında olay yerinde yaklaşık 200 kişi bulunuyordu.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı

Polis, saldırında sorumlu olduğu düşünülen üç kişinin olay yerinden kaçarken görüldüğünü belirtti.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, şüphelilerden bir tanesi koyu tenli, 18-22 yaşlarında kısa saçlı bir erkek olarak belirtildi. Polis şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.

Çok sayıda insan yaralandığı saldırının ardından büyük panik yaşandı. Kanlar içinde yardım bekleyen insanlara ilk müdahale törene katılanlar tarafından yapıldı.

Anneler Günü kutlamasını kana bulayan saldırının bir benzeri, New Orleans’ta bu yılın başlarında yaşanmıştı. Şubat ayında düzenlenen Mardi Gras karnavalında düzenlenen saldırıda dört kişi yaralanmıştı.