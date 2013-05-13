T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de Anneler Günü kutlaması kana bulandı

New Orleans kentinde Anneler Günü’nü kutlamak için düzenlenen geçit töreni, silahlı saldırıyla kana bulandı

13 Mayıs 2013 10:45

ABD’nin New Orleans kentinde düzenlenen Anneler Günü geçidinde düzenlenen silah saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi çocuk 19 kişi yaralandı.
 
ABD, Boston kentinde geçtiğimiz ay yaşanan bombalı saldırının ardından ikinci kez bir saldırı şoku yaşıyor. New Orleans kentinde Anneler Günü’nü kutlamak için düzenlenen geçit töreni, silahlı saldırıyla kana bulandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, yerel saatle 13.45’te Frenchmen sokağından geçerken geçit alayı üzerine ateş açıldı.

Polis yetkilisi Garry Flot’un açıklamasına göre, 10 erkek ve yedi kadının yanı sıra, 10 yaşındaki bir kız ve erkek çocuğu vuruldu.  Flot, mermilerin iki çocuğu sıyırıp geçtiğini ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Flot, vurulan birçok kişinin seken kurşunların hedefi olduğunu söylerken, yararılardan ikisinin ameliyata alındığı belirtildi.

11 yaralının Interim LSU Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirilirken, durumları hakkında açıklama yapılmadı. Saldırı esnasında olay yerinde yaklaşık 200 kişi bulunuyordu.

 

Şüpheliler olay yerinden kaçtı

 

Polis, saldırında sorumlu olduğu düşünülen üç kişinin olay yerinden kaçarken görüldüğünü belirtti.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, şüphelilerden bir tanesi koyu tenli, 18-22 yaşlarında kısa saçlı bir erkek olarak belirtildi. Polis şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.

Çok sayıda insan yaralandığı saldırının ardından büyük panik yaşandı. Kanlar içinde yardım bekleyen insanlara ilk müdahale törene katılanlar tarafından yapıldı.

Anneler Günü kutlamasını kana bulayan saldırının bir benzeri, New Orleans’ta bu yılın başlarında yaşanmıştı. Şubat ayında düzenlenen Mardi Gras karnavalında düzenlenen saldırıda dört kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER

abdnew orleansanneler günüsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24