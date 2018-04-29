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BBC Türkçe

ABD'de amigo kız Instagram fotoğrafı yüzünden işten çıkarıldı

22 yaşındaki Bailey Davis, New Orleans Saints futbol takımı için dans ediyordu. Amerikan futbolunu yöneten Ulusal Futbol Ligi (NFL) hakkında resmi şikayette bulunan Davis'in avukatı ise "Yapılan, cinsiyete dayalı açık bir ayrımcılıktır" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de New Orleans Saints futbol takımı için dans eden Bailey Davis, Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf yüzünden işten çıkarıldı.

New Orleans Saints, 22 yaşındaki Davis'in iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafın klubün kurallarını ihlal ettiğini açıkladı.

NFL takımın kurallarına göre dansçılar ile futbolcular arasında yakınlaşma ya da yarı çıplak fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması yasak.

Takımın personel el kitabında "Çıplak, yarı çıplak ya da iç çamaşırlı fotoğraflar kesinlikle yasak ve işten çıkarılma nedenidir" yazıyor.

Ancak bu kural takımın futbol oyuncuları için değil sadece amigo kızları için geçerli.

Bailey Davis ise Amerikan futbolunu yöneten Ulusal Futbol Ligi (NFL) hakkında resmi şikayette bulundu.

Davis'in avukatı Sara Blackwell BBC'ye yaptığı açıklamada bu kuralın adil olmayan biçimde kadınları hedeflediğini söyledi.

Avukat Blackwell, "Bu cinsiyete dayalı açık bir ayrımcılıktır" dedi.

Blackwell, futbolcuların sosyal medyada iş çamaşırlı fotoğraflarını paylaştıklarını, dansçıların da aynı haklara sahip olması gerektiğini ekledi.

Davis, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu nezninde NFL hakkında ayrımcılık şikayetinde bulundu.

New Orleans Saint takımı için dans eden grub Sainstsation da amigo kızlarının sporcularla eşit haklara sahip olması gerektiğini söyledi.

Davis ayrıca işten çıkarılma nedenlerinden bir olan"futbolcularla sosyalleşmeme" kuralını ihlal suçlamalarını da reddediyor. Davis'e New Orleans Saints oyuncularının bulunduğu bir partiye katılma suçlaması yöneltiliyor.

New Orleans Saints takımı ise konuyla ilgili olarak BBC'ye açıklama yapmadı.

Klubü temsil eden avukat Gregory Rouchell yerel Hattiesburg gazetesine yaptığı açıklamada "New Orleans Saints eşit fırsatlar sağlayan bir işverendir. Davis'in kadın olduğu için ayrcımlığa uğradığı iddiasını reddiyoruz" dedi.

Takımın kurallarına göre eğer bir Saints oyuncusu bir bar ya da restorana girerse orada bulunan amigo kız mekanı terk etmek zorunda.

Davis'in avukatı Blackwell hepsi kadın olan dansçılarla ilgili pek çok kural bulunduğunu ve müvekkilinin kadınlara eşit davranılması için çalıştığını söyledi.

Blackwell "Zaten tonlarca para kazanan oyuncular fiziklerini sergileyebiliyor ya da Saints uniformalarıyla paylaşım yapabiliyor. Onlar kendi reklamını yapmakta serbest ama dansçılar değil" dedi.

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