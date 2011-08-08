-ABD'DE AİLE KAVGASI: 8 ÖLÜ COPLEY TOWNSHIP (A.A) - 07.08.2011 - ABD'nin Ohio eyaletinde Akron kenti yakınındaki bir kasabada çıkan aile kavgası, 8 kişinin vurularak öldürülmesiyle sonuçlandı. Eyaletin kuzeydoğusunda bulunan 14 bin nüfuslu Copley Township kasabasındaki olayda bir kişi yaralanırken, ölenler arasında 11 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu bildirildi. Kasaba polis şefi Michael Mier'in WKYC-TV'ye yaptığı açıklamaya göre silahlı bir kişi bugün 5 kişiyi, sonra da olay yeri yakınında 2 kişiyi öldürdü. Polis, daha sonra saldırganı öldürdü. Kavganın nedeni, saldırganla kurbanlar arasında ne gibi bir bağlantı olduğu gibi ayrıntılar henüz açıklanmadı.