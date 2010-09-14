-ABD'DE AÇIK 1,3 TRİLYON DOLAR WASHINGTON (A.A) - 14.09.2010 - ABD'de Ağustos sonu itibariyle toplam bütçe açığı 1,26 trilyon dolara ulaştı. Hazine Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 30 Eylül'de biten mali yılın 11 ayında toplam bütçe açığı 1,26 trilyon dolar oldu. Böylece, mali yılın bitmesine bir ay kala en büyük ikinci bütçe açığı rakamlarına ulaşılmış oldu. Obama idaresi, Büyük Depresyon'dan bu yanaki en büyük ekonomik krizle savaşabilmek için rekor bütçe açıkları ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Bütçe açığının üçte biri, vergi gelirlerinin düşmesinden kaynaklanıyor. Geriye kalan üçte iki ise finansal sistemi istikrara kavuşturmak ve ekonomiyi canlandırmak için hükümetin yaptığı harcamaların yansıması durumunda. İki yıl öncesine kadar ABD ekonomisinde tek bir yılda 1 trilyon doların üzerinde açık verilmedi. Ancak geçen yıl bütçe açığı 1,4 trilyon dolara çıkarak rekor kırdı. 2008 yılında toplam bütçe açığı 454,8 milyar dolardı. Sadece ağustos ayı için bütçe açığı ise 90,5 milyar dolar oldu. Obama yönetimi, gelecek yıl bütçe açığının 1,42 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.