ABD'de 838 milyar dolarlık pakete onay

ABD'de Demokrat Başkan Barack Obama'nın ekonomik krizle mücadele için desteklediği 838 milyar dolarlık dev teşvik planı, Kongre'nin üst kanadı Senato'da yapılan ön oylamada kabul edilerek, önemli bir engeli aşmış oldu.

100 üyeli Senato genel kurulundaki oylamada paket, 36 oya karşı 61 oyla kabul edildi.



Senato kurallarına göre aleyhte oy veren grup, en az 40 oy sağlaması durumunda, bir yasa tasarısı konusunda sonsuza kadar engelleme yapabiliyor.

Ancak, paketin "israftan başka işe yaramayacağını ve yeni istihdam sağlamayacağını" savunan muhalif Cumhuriyetçiler, Senatoda 40 oyu sağlayamayıp 36'da kaldıkları için engelleme olanağını kaybetti.



56 demokrat ve demokratları destekleyen iki bağımsız senatörün yanı sıra üç cumhuriyetçi senatör, plandan yana çıkarak pakete olumlu oy verdi.

Bu aşamadan sonra, teşvik paketini içeren genel yasa tasarısının, bugün Senato genel kurulunda oylanarak kabul edilmesi bekleniyor.

Teşvik planı, geçen hafta 937 milyar dolar olarak hesaplanmış, ancak daha sonra bazı kesintiler yapılmıştı.

Daha önce de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, 819 milyar dolarlık teşvik planını kabul etmişti.

Ancak, Senatoda kabul edilen metinle Temsilciler Meclisi'nden geçen metin birbirinden farklı olduğu için iki taraf temsilcilerinden oluşacak bir uzlaştırma komitesi, iki metni birleştirecek ve bu nihai metin Kongre'nin iki kanadında tekrar oylanacak.



Bir yasanın Kongreden geçmesi için iki kanatta kabul edilen versiyonların, birbirinin aynı olması gerekiyor.

Kongre liderleri, teşvik planı yasasının bir hafta içinde imzalanmak üzere Başkan Obama'ya gönderilmesini amaçlıyor.

Teşvik paketi, devletin dev altyapı teşvik paketi, devletin dev altyapı projeleri için yapmayı planladığı harcamalardan ve vergi indirimlerinden oluşuyor.

Obama, bu planla, gelecek yıllarda 3 milyondan fazla yeni iş sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor.