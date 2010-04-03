ABD'de 70 yıllık yasak kalkıyor

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Bununla birlikte ilaç kullanan pilotların, en az bir yıl süreyle başarılı bir tedavi görmüş olmaları gerekecek.





Yetkililer, yasağın, pilotların tedaviden kaçınmalarına ya da depresyon tedavisi için ilaç kullandıklarını saklamalarına yol açtığına dikkati çekti.





FAA, yasağın tamamen kaldırılmasından önce, 6 aylık bir süre zarfında, halihazırda depresyondan mustarip ya da depresyon tedavisi görmekte olan pilotların ortaya çıkmasını istedi. Antidepresan kullanan pilotların, meslek hayatları boyunca izleneceği de kaydedildi.





Kullanılmasına izin verilecek ilaçların SSRI (seçici serotonin gerialım inhibitörü) grubu antidepresanlar olduğu belirtildi.