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Dünya

ABD'de 70 yıllık yasak kalkıyor

Amerikan hükümeti, 70 yıllık yasağa son vererek, pilotların antidepresan kullanabilmesine izin veriyor.

03 Nisan 2010 03:00

T24- Federal Havacılık İdaresi (FAA), orta seviyede depresyonu olan pilotların ilaç kullanması yasağının kalkacağını bildirdi.


Bununla birlikte ilaç kullanan pilotların, en az bir yıl süreyle başarılı bir tedavi görmüş olmaları gerekecek.


Yetkililer, yasağın, pilotların tedaviden kaçınmalarına ya da depresyon tedavisi için ilaç kullandıklarını saklamalarına yol açtığına dikkati çekti.


FAA, yasağın tamamen kaldırılmasından önce, 6 aylık bir süre zarfında, halihazırda depresyondan mustarip ya da depresyon tedavisi görmekte olan pilotların ortaya çıkmasını istedi. Antidepresan kullanan pilotların, meslek hayatları boyunca izleneceği de kaydedildi.


Kullanılmasına izin verilecek ilaçların SSRI (seçici serotonin gerialım inhibitörü) grubu antidepresanlar olduğu belirtildi.

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