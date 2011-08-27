-ABD'de 7 eyalette olağanüstü hal WASHINGTON (A.A) - 26.08.2011 - ABD'deki 7 eyalette Irene kasırgası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Irene kasırgasına yakalanabilecek bölgelerinde olağanüstü hal ilan eden eyaletler şöyle: ''Kuzey Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York ve Connecticut.'' Bu kapsamda, birçok eyalette zorunlu tahliye kararları alındı, insanlar için barınaklar oluşturulmaya başlandı. Hafta sonu yapılacak tüm organizasyonlar da iptal edildi. Kuzey Carolina'da, Atlantik Okyanusu'na yakın bazı yerlerde bazı Amerikalıların gönüllü olarak tahliye olmaya başladığı belirtiliyor. Pamlico bölgesinde balıkçıların ve diğer insanların bot, gemi ve diğer malzelerini okyanustan çekmeye başladığı kaydediliyor. Hyde, Carteret ve Nearby Dare bölgelerinde ise zorunlu tahliyeler şimdiden başladı. Virginia'da kasırgadan en fazla etkilenebilecek yerin Hampton Road bölgesi olduğu ifade ediliyor. Eyalette, okyanus civarındaki Northfolk'ta da zorunlu tahliyeler yapılıyor. Maryland'da ise dar gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelerden tahliyesi istendi. Amerikalıların popüler tatil mekanlarından Ocean şehrinde zorunlu tahliye durumu ilan edildi. Delaware eyaletinde kıyı kesimlerde zorunlu tahliye kararı alındı. Pennsylvania eyaletinde ise kasırga nedeniyle olacak yağışlar nedeniyle Schuylkill ve delaware nehirlerinin taşması bekleniyor. Başkent Washington'da ise Pazar günü yapılacak Martin Luther King Ulusal Anıtı'nın açılışı ertelendi.