ABD'de 7 eyalette olağanüstü hal

T24 - Hafta başında Karayipler’i etkisi altına alan Irene Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor. Ülkenin doğu kıyılarını vurması beklenen fırtınaya karşı 7 eyalette olağanüstü hal ilan edildi. ABD Başkanı Obama, ABD'lilerden kasırgayı ciddiye almalarını ve en kötüye hazır olmalarını istedi.



ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalıları Irene kasırgasını ciddiye almaları konusunda uyardı.



Amerikalıları uyarıları dikkate alarak, kasırgaya şimdiden hazırlanmaları gerektiğini belirten Obama, kasırganın alanı içine giren yerlerdeki Amerikalıların, tahliye edilmelerinin istenmesi durumunda emirlere uyması çağrısında bulundu.



Obama, ABD'lilerden ''çok tehlikeli ve pahalıya mal olacak'' bu kasırgayı ciddiye almalarını ve ''en kötüye'' hazır olmalarını istedi.



Bütün bulguların bu kasırganın ''tarihi bir kasırga'' olacağına işaret ettiğini de ifade eden Obama'nın kasırganın alanı içinde olan tatil yerinden bugün ayrılarak Washington'a dönmesi bekleniyor.



ABD'deki 7 eyalette Irene kasırgası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.



Irene kasırgasına yakalanabilecek bölgelerinde olağanüstü hal ilan eden eyaletler şöyle:



''Kuzey Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York ve Connecticut.''



Bu kapsamda, birçok eyalette zorunlu tahliye kararları alındı, insanlar için barınaklar oluşturulmaya başlandı. Hafta sonu yapılacak tüm organizasyonlar da iptal edildi. Kuzey Carolina'da, Atlantik Okyanusu'na yakın bazı yerlerde bazı Amerikalıların gönüllü olarak tahliye olmaya başladığı belirtiliyor. Pamlico bölgesinde balıkçıların ve diğer insanların bot, gemi ve diğer malzelerini okyanustan çekmeye başladığı kaydediliyor. Hyde, Carteret ve Nearby Dare bölgelerinde ise zorunlu tahliyeler şimdiden başladı.



Virginia'da kasırgadan en fazla etkilenebilecek yerin Hampton Road bölgesi olduğu ifade ediliyor. Eyalette, okyanus civarındaki Northfolk'ta da zorunlu tahliyeler yapılıyor.



Maryland'da ise dar gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelerden tahliyesi istendi. Amerikalıların popüler tatil mekanlarından Ocean şehrinde zorunlu tahliye durumu ilan edildi.



Delaware eyaletinde kıyı kesimlerde zorunlu tahliye kararı alındı.



Pennsylvania eyaletinde ise kasırga nedeniyle olacak yağışlar nedeniyle Schuylkill ve delaware nehirlerinin taşması bekleniyor.



Başkent Washington'da ise Pazar günü yapılacak Martin Luther King Ulusal Anıtı'nın açılışı ertelendi.

New York'ta zorunlu tahliye emri verildi



New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Irene kasırgası vurmadan önce, kentin alçak bölgelerde yaşayanların zorunlu tahliye edilmesi talimatını verdi.



Bloomberg, düzenlediği basın toplantısında, 250 binden fazla kişiyi kapsayacağı tahmin edilen tahliyelerin barınaklar açılır açılmaz başlayacağını belirtti.



Daha önce zorunlu tahliye yapmadıklarını söyleyen Bloomberg, ''Fırtınanın çok ciddileşmesi ihtimali olmasaydı bunu şimdi de yapmazdık'' dedi.



Kasırganın ABD'nin doğu kıyılarında etkili olması beklenirken, özellikle New York'u vuracağından endişe ediliyor.



Öte yandan New York eyaletinin yanı sıra New Jersey ve Philadelphia eyaletlerinde de toplu ulaşım sisteminin çalışmayacağı belirtildi. New Jersey'de toplu ulaşım sisteminin New York'ta olduğu gibi bugün öğle saatlerinde Philadelphia'da ise pazar öğle saatlerinde duracağı kaydedildi.