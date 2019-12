-ABD'de 65 yıl sonra gelen çağrı NEW YORK (A.A) - 02.11.2011 - ABD'deki gelir dağılımı dengesizliğini, Wall Street'i, bankaları ve ekonomik politikaları protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' adlı sivil girişim, California eyaletinin Oakland kentindeki protestocuların kentte yaptıkları genel grev çağrısına destek verdiler. ''Wall Street'i İşgal Et'' sitesinden yapılan açıklamada, Oakland'daki protestocuların kentte genel grev çağrısında bulundukları belirterek, ABD'deki tüm protestocuların bugün bu eylemi desteklemeleri istendi. -Oakland'daki genel grev girişimi- Bu arada, geçen hafta Oakland'daki protestocularla polis arasında çıkan olaylarda, Irak'ta iki dönem askerlik yapan 24 yaşındaki eski asker Scott Olsen'in polis tarafından ciddi şekilde başından yaralanıp hastaneye kaldırılmasından ardından Oakland, Wall Street protestocularının yükselen yeni merkezi olarak görülüyor. Oakland'daki protestocuların bugün sadece kentte değil, tüm ABD'de ve dünyada genel grev çağrısında bulundukları belirtiyor. Gazetelerde çıkan haberlere göre, Oakland'daki protestocular bugün Oakland Limanı'na giderek limanı kapatmaya çalışacaklar. Protestocuların kentteki bankalar, iş yerleri, okullar, kütüphanelerde de grev yapılması için çağrıda bulunacakları belirtilirken bazı işçi gruplarının da grev çağrısını destekledikleri, ancak işçi sendikalarının yetkililerinin üyelerine resmen grev yapma yetkisi vermedikleri belirtiliyor. Oakland'da bugün bazı küçük iş yerlerinin greve katılarak dükkanlarını açmayacakları, ancak limanın ve belediye binalarının açık kalacağı, buralarda çalışanlardan isteyenlerin izin alarak greve katılabilecekleri belirtiliyor. -Son grev- ABD'nin en son genel grevi de Aralık 1946'ta Oakland'da yapılmış, iki gün süren greve yaklaşık 100 bin işçi destek vermişti. Gazetelerde yapılan yorumlarda, bugünkü grev girişiminin kesinlikle 1946'dakiyle kıyaslanamayacağı belirtiliyor. New York'taki protestocuların da bugün 17 Eylül'den beri kaldıkları Zuccotti Park'tan Oakland'daki grevi desteklemeleri bekleniyor.