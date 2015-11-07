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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de 6 yaşında çocuğu öldüren polisler tutuklandı

ABD'de iki polisin takip ettikleri bir araçta bulunan 6 yaşındaki çocuğu öldürmesine tepki büyüyor. Polisler tutuklandı.

07 Kasım 2015 20:30


ABD'nin Louisiana Eyaleti'ndeki Marksville kentinde salı gecesi bir polis ekibi bir aracın peşine düştü. Polislerin kontrol etmek istedikleri araca ateş açmaları sonucu, araçta bulunan 6 yaşındaki Jeremy Mardis adındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay sırasında aracı kullanan babası ise ağır yaralandı. Küçük çocuğun başına ve göğsüne isabet eden beş kurşun sonucu öldüğü bildirildi.

Olayla ilgili kamera görüntüleri incelendi. Bunun üzerine ateş açan iki polis tutuklandı. Polislerin cinayet suçundan yargılanması bekleniyor. Olayla ilgili açıklama yapan Eyalet Polis yetkilisi Michael Edmonson, 'Görüntüler çok rahatsız ediciydi. Bu küçük çocuk ölmeyi hak etmiyordu' dedi.

WBRZ televizyon kanalının haberine göre, toplam dört polis baba-oğulun bulunduğu aracı kontrol etmek istedi. Bunun üzerine küçük çocuğun babası aracını polislerin bulunduğu çıkmaz sokağa doğru sürdü. Polisler ise ateş açtı. Aracın peşine düşen diğer iki polisin de olay nedeniyle açığa alındığı belirtildi. Televizyon kanalı polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kişinin silahının bulunmadığını, bunun araçta yapılan kontrol sırasında ortaya çıktığını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDLouisiana Eyaleti MarksvilleJeremy MardisEyalet PolisMichael EdmonsonDeutsche Welle Türkçe

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