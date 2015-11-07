ABD'de 6 yaşında çocuğu öldüren polisler tutuklandı



ABD'nin Louisiana Eyaleti'ndeki Marksville kentinde salı gecesi bir polis ekibi bir aracın peşine düştü. Polislerin kontrol etmek istedikleri araca ateş açmaları sonucu, araçta bulunan 6 yaşındaki Jeremy Mardis adındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay sırasında aracı kullanan babası ise ağır yaralandı. Küçük çocuğun başına ve göğsüne isabet eden beş kurşun sonucu öldüğü bildirildi.

Olayla ilgili kamera görüntüleri incelendi. Bunun üzerine ateş açan iki polis tutuklandı. Polislerin cinayet suçundan yargılanması bekleniyor. Olayla ilgili açıklama yapan Eyalet Polis yetkilisi Michael Edmonson, 'Görüntüler çok rahatsız ediciydi. Bu küçük çocuk ölmeyi hak etmiyordu' dedi.

WBRZ televizyon kanalının haberine göre, toplam dört polis baba-oğulun bulunduğu aracı kontrol etmek istedi. Bunun üzerine küçük çocuğun babası aracını polislerin bulunduğu çıkmaz sokağa doğru sürdü. Polisler ise ateş açtı. Aracın peşine düşen diğer iki polisin de olay nedeniyle açığa alındığı belirtildi. Televizyon kanalı polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kişinin silahının bulunmadığını, bunun araçta yapılan kontrol sırasında ortaya çıktığını kaydetti.