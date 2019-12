-ABD'DE 6 BANKA DAHA KAPATILDI WASHINGTON (A.A) - 23.10.2010 - ABD'de 6 bankanın daha kapatılmasıyla bu yıl kapatılan banka sayısı 138'e çıktı. Federal Mevduat Sigortası Fonu (FDIC), dün Kansas eyaletinde Hillcrest Bank of Overland Park'ın, Illinois eyaletinde First Suburban National Bank of Maywood'un, Georgia eyaletinde First National Bank of Barnesville ve Gordon Bank'ın, Florida eyaletinde Progress Bank of Florida ve First Bank of Jacksonville'nin kapatıldığını açıkladı. Kapatılan bankaların en büyüğü olan dan Hillcrest Bank of Overland Park'ın, toplam varlıklarının 1,65 milyar dolar ve toplam mevduatının 1,54 milyar dolar olduğu belirtildi. Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki NBH Holdings, Hillcrest Bank'ın mevduatlarını üstlenecek ve varlıklarını satın alacak. Toplam varlıkları 148,7 milyon dolar ve toplam mevduatı 140 milyon dolar olan First Suburban National Bank'ın mevduatlarını ise Chicago kentindeki Seaway Bank and Trust Company üstlenecek. Bu şirket, bankanın varlıklarını satın almayı da kabul etti. Georgia eyaletindeki United Bank of Zebulon da, toplam varlıkları 131,4 milyon dolar ve toplam mevduatı 127,1 milyon dolar olan First National Bank of Barnesville'nin mevduatlarını üstlenecek ve varlıklarını satın alacak. Kapatılan bankalardan Gordon Bank'ın toplam varlıkları 29,4 milyon dolar ve toplam mevduatı 26,7 milyon doları buluyor. Ayrıca, Progress Bank of Florida'nın 110,7 milyon dolar toplam varlığı, 101,3 milyon dolar toplam mevduatı, First Bank of Jacksonville'in ise 81 milyon dolar toplam varlığı ve 77,3 milyon dolar toplam mevduatı bulunuyor. FDIC Başkanı Sheila Bair, bu yıl iflas edecek banka sayısının, toplam 140 bankanın kapandığı geçen yıla göre artmasını beklediğini, ancak kapanacak bankaların toplam varlıklarının muhtemelen az olacağını söyledi. FDIC'nin tahminine göre, 2010-2014 döneminde banka iflaslarının FDIC'ye maliyeti 52 milyar doları bulacak. Daha önce bu rakamın 60 milyar doları bulması bekleniyordu.