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Dünya

ABD'de 5 yaşındaki çocuğa kelepçe!

Olayı savunan Trump'ın sözcüsü Spicer, "Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin ABD'ye tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış" dedi

31 Ocak 2017 21:49

İran kökenli ABD vatandaşı 5 yaşında bir çocuk, ABD'ye girişte 5 saat boyunca kelepçeli tutuldu. Olayı savunan ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü Spicer, "Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin ABD'ye tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ailesiyle birlikte ABD'ye giriş yapmasına izin verilmeyen 5 yaşındaki çocuk, başkent Washington'daki Dulles Havalimanı'nda 5 saat boyunca kelepçeli tutuldu. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen olayı Demokrat senatör Chris Van Hollend gündeme getirdi. Senatör Van Hollend, çocuğun Maryland doğumlu olduğunu ve annesinin İranlı olduğunu söyledi.

 

'Tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı'

 

Olayla ilgili soruları cevaplayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 5 yaşındaki çocuğun ABD için tehdit oluşturduğu için kelepçelendiğini söyledi.

"Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış" diyen Beyaz Saray sözcüsü Spicer, şöyle devam etti: "Birinin, sınırlarımızı aşarak, bize zarar verebileceği zamanı bilmiyoruz. Başkan bu an üzerinde beklemek istemiyor. Tüm olanaklarını kullanarak, mümkün olan en kısa zamanda ülkeyi korumayı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor."

 

7 Müslüman ülkeye giriş yasağı

 

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz cuma günü 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına ilk aşamada 90 gün ABD'ye giriş yasağı koyan kararnameye imza atmıştı. Kararname mültecilerin girişini 120 günlüğüne askıya alıyor. Suriyeli mültecilerin girişi ise süresiz olarak donduruldu.

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan yasak, ülkede binlerce kişi tarafından protesto ediliyor.

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