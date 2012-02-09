-ABD'de 5 orca balinası "davayı kaybetti" LONDRA (A.A) - 09.02.2012 - ABD'de su parklarında çalıştırılan beş orca balinasının iki gün önce "ilk kez kendi adlarına, köle gibi çalıştırıldıkları için California ve Florida eyaletleri "SeaWorld: Deniz Dünyası" gösteri merkezlerine "açtıkları dava" San Diego yargıcı tarafından reddedildi. İki gün önce önce İngiliz Yayın Kurumu BBC'nin bildirdiği davanın sonucunu açıklayan Guardian gazetesine göre, ABD tarihinde ilk kez "Hayvanlara Ahlaki Davranış Cemiyeti: Peta" tarafından orcalar namına açılan dava San Diego Yargıcı Jeffrey Miller'in kararıyla düşürüldü. Yargıç Miller, kararında, ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ın Kuzey-Güney İç Savaşı'nın bittiği 1865'te siyahiler için çıkardığı köleliğin lağvedilmesi yasasına dayanılarak balinaların, hayvanların insan gibi yasadan yararlanamayacaklarına hükmetti. Tilikum, Katina, Corky, Kasatka ve Ulises adlı orcalar için Peta'nın açtığı davaya bakan Yargıç Miller, Peta örgütü avukatlarının orcaları kölelik yasasından yararlandırma yaklaşımının doğru olmadığını kaydetti. San Diego Thomas Jefferson Hukuk Okulu profesörü David Steinberg, "hayvanları kölelik yasasından yararlandırmak, köle insanlara hakaret olur" dedi. Peta sözcüsü Colleen O'Brien ise, "Bu orcalar namına açılan ilk dava vesilesiyle bu tarihsel girişimi sürdüreyeceğiz. SeaWorld'ün tabiatta okyanuslarda serbest yaşaması gereken orcalara eziyet aynen kalıyor" diye büyük tepki gösterdi.