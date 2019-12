-ABD'DE 5 BANKA DAHA KAPANDI WASHİNGTON (A.A) - 31.07.2010 - ABD'de dört eyalette beş banka daha kapandı. Böylece ABD'de bu yıl kapanan banka sayısı 108'e çıktı. Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC), Oregon, Washington, Florida ve Georgia eyaletlerinde beş bankanın kapandığını, bunun fona maliyetinin 335 milyon dolara mal olacağını açıkladı. Oregon eyaletinde FDIC yetkilileri, Eugene merkezli LibertyBank'a el koydu. Mart ayı sonu itibariyle bankanın toplam varlıkları 768,2 milyon ve toplam mevduatı 718,5 milyon dolar. Idaho eyaletinden Home Federal Bank, LibertyBank'ın mevduatını üzerine aldı ve bu bankanın varlıklarını 419.7 milyon dolara satın almayı kabul etti. Washington eyaletinde kapatılan Longview merkezli The Cowlitz Bank'ın ise 529,3 milyon dolar varlığı ve 513,9 milyon dolar toplam mevduatı bulunuyordu. Bu bankanın mevduatını üzerine alan yine aynı eyaletten Heritage Bank, ayrıca bankanın varlıklarını 329,5 milyon dolara satın alacak. Florida eyaletinde ise Port Saint Joe merkezli Bayside Savings Bank ile Panama City Beach merkezli Coastal Community Bank kapatıldı. Bayside Savings Bank'ın toplam varlıkları 66,1 milyon dolar ve toplam mevduatı 52,4 milyon dolar iken Coastal Community Bank'ın toplam varlıkları 372,9 milyon dolar ve toplam mevduatı 363,2 milyon doları buluyor. Bu iki bankanın mevduatlarını üstlenen Arkansas eyaletinden Centennial Bank, bütün varlıklarını da satın alacak. Georgia eyaletinde kapatılan Acworth merkezli NorthWest Bank and Trust'ın ise 167,7 milyar dolar toplam varlığı ve 159.4 milyon dolar toplam mevduatı bulunuyor. Aynı eyalette faaliyet gösteren State Bank and Trust Company, kapatılan bankanın mevduatını üstlenmenin yanı sıra varlıklarını da satın alacak.