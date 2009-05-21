ABD'de 4 'terörist' yakalandı

Yetkililerin açıklamasına göre, ABD doğumlu ve Müslüman oldukları açıklanan 4 kişi, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yaklaşık bir yıldır sürdürülen gizli operasyon sonucu tutuklandı.

Zanlıların isimleri James Cromitie (kod adı Abdul Rahman), David Williams (kod adı Davud ve DL), Onta Williams (kod adı Hamza) and Laguerre Payen (kod adı Amin ve Almondo) olarak açıklandı.



İsimleri belirtilmeyen zanlılarla ilgili yetkililer, Bronx mahallesinde bulunan bir sinagog önünde plastik patlayıcı yüklü bir otomobili havaya uçurmayı ve askeri uçakları vurmayı planladıklarını söyledi.



Savcılık yetkilileri de, zanlıların bir sinagog yakınında bombalı saldırı düzenlemek ve askeri uçakları stinger füzeleriyle vurmayı planlamakla suçlandığını kaydetti. Açıklamaya göre zanlılar, New York'taki Ulusal Hava Muhafız üssündeki askeri uçakları karadan havaya füzelerle vurmayı planlıyordu.

