ABD'de 4 bombacı tutuklandı

ABD'nin New York kentinde, bir sinagog önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlemeyi ve askeri uçakları vurmayı planladığı iddia edilen 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Yetkililerin açıklamasına göre, 4 kişi, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yaklaşık bir yıldır sürdürülen gizli operasyon sonucu tutuklandı.



İsimleri belirtilmeyen zanlılarla ilgili yetkililer, Rivedrale'deki Bronx mahallesinde bulunan bir ibadet yeri önünde plastik patlayıcı yüklü bir otomobili havaya uçurmayı ve askeri uçakları vurmayı planladıklarını söyledi.



Savcılık yetkilileri de, zanlıların bir sinagog yakınında bombalı saldırı düzenlemek ve askeri uçakları stinger füzeleriyle vurmayı planlamakla suçlandığını kaydetti. Açıklamaya göre zanlılar, New York'taki Ulusal Hava Muhafız üssündeki askeri uçakları karadan havaya füzelerle vurmayı planlıyordu.

