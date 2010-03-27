ABD'de 4 bankaya daha el kondu

T24 - ABD'de dün (26 Mart 2010) 4 bankaya el konuldu, böylece bu yıl şimdiye kadar el konulan banka sayısı 41'e çıktı.



Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC), Georgia eyaletinde iki olmak üzere dört bankayı kapattı. FDIC, Georgia eyaletinin Cartersville kentinde kapatılan Unity National Bank'ın 292.2 milyon dolar ve Carrollton'daki McIntosh Commercial Bank'ın 362.9 milyon dolar varlığı bulunduğunu açıkladı.



Georgia eyaletinin, özellikle ticari gayrimenkul kredileri olmak üzere konut patlaması sırasında çok fazla kredi kullandırmanın bedelini ödediği belirtildi.



Açıklamada, Florida eyaletinde Key West'te el konulan Key West Bank'ın 88 milyon dolar ve Arizona eyaletindeki Phoenix'de kapatılan Desert Hills Bank'ın 496.6 milyon dolar varlığı bulunduğu kaydedildi.