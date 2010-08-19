-ABD'DE 380 MİLYON YUMURTA TOPLATILIYOR ATLANTA (A.A) - 19.08.2010 - ABD'nin üç eyaletinde yüzlerce kişinin hastalanmasına yol açan salmonella salgınına neden olan 380 milyon yumurta toplatılıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri, şimdilik salgında can kaybı olmadığını belirtti. Yetkililer, Minnesota eyaletinde görülen en az 7 salmonella vakasına yumurtaların neden olduğunu bildirdi. California eyaletinde haziran ayından bu yana 266, Colorado'da da haziran ve temmuzda 28 vakaya rastlandığı kaydedildi. Arizona, Nevada, İllinois, Texas ve Wisconsin'de şüpheli vakaların görüldüğü belirtildi. Sağlık yetkilileri, gıda zehirlenmesine neden olan Salmonella bakterisinin, yumurtanın pişirilmesiyle öldürülebileceğini, ancak bu yumurtaların toplatıldığı yerlere götürülmesinin daha güvenli bir yol olacağı uyarısında bulunuyorlar.