-ABD'DE "RUHBAN OKULU" TASARISI WASHINGTON (A.A) - 27.05.2011 - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesine "Türk hükümetine, Heybelida Ruhban Okulunun koşulsuz ve daha fazla ertelemeden yeniden açılmasını kolaylaştırması çağrısında bulunan" bir karar tasarısı sunuldu. ABD Kongresindeki Helsinki Komisyonu Eşbaşkanı, Demokrat Partili Maryland Senatörü Benjamin Cardin tarafından Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne sunulan 196 sayılı tasarıda, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15 Ağustos 2009 tarihinde tarihi bir görüşme yaptığına" işaret edilerek, "bundan memnuniyet duyulduğu" kaydedildi. Tasarıda, "Türk hükümetinin, Sümela Manastırı'nda 88 yıl aradan sonra ilk kez ayin düzenlenmesine ve Büyükadada'daki Rum Yetimhanesinin Fener Rum Patrikhanesine iadesine izin vermesi dahil olmak üzere, olumlu jestlerde bulunduğu" belirtilerek, bu gelişmelerden de memnun olunduğu dile getirildi. Türk hükümetine, "Heybeliada Ruhban Okulunun koşulsuz ve daha fazla ertelemeden yeniden açılmasını kolaylaştırma" çağrısının yapıldığı tasarıda, hükümete ayrıca, "Patrikhane ile alakalı olarak uzun süredir varolan kaygıları ele alması" çağrısında bulunuldu. Fener Rum Patrikhanesi için "ekümenik" nitelemesinin kullanıldığı tasarının diğer imzacıları arasında, Senato'daki Demokrat Çoğunluk lideri Harry Reid ile senatörler Robert Menendez, Jeanne Shaheen, Olympia Snowe ve Sheldon Whitehouse yer aldı.