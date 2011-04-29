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Dünya

ABD'DE "KÖK HÜCRE"YE MAHKEMEDEN ONAY WASHINGTON (A.A) 

29 Nisan 2011 23:05

-ABD'DE "KÖK HÜCRE"YE MAHKEMEDEN ONAY  WASHINGTON (A.A) - 29.04.2011 - ABD'de bir temyiz mahkemesi, insan embriyonundan elde edilen kök hücre araştırmalarının vergi gelirleriyle finanse edilmesini yasaklayan bir alt mahkemenin kararını bozarak, Başkan Barack Obama yönetiminin de desteklediği araştırmalara onay verdi. Gezici Kolombiya Bölge Temyiz Mahkemesi yargıcının, bir alt mahkemenin embriyondan kök hücre araştırmalarının vergi gelirleriyle karşılanmasını yasaklayan kararını bozmasıyla Obama yönetimin federal vergi gelirlerini kök hücre araştırmalarının finansmanı için kullanmaya devam etmesinin yolu açıldı. Bir federal yargıç geçen yıl, ABD Sağlık Enstitüsünün kök hücre araştırmalarıyla ilgili yönetmeliğinin araştırma sürecinde embriyonlara zarar verilmesi nedeniyle yasayı ihlal ettiğini belirterek, temyiz yolu açık olmak koşuluyla enstitünün bu araştırmalarını yasaklamıştı.

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