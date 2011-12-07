-ABD'de "işgalciler" Kongre'de WASHINGTON (A.A) - 06.12.2011 - ABD'de, Wall Street eylemlerinin uzantısı olarak ortaya çıkan ve kendilerini ''Kongre'yi Geri Al'' hareketi olarak adlandıran yüzlerce protestocu, Kongre'ye giderek milletvekili ve senatörlerle görüşmeye çalıştı. Protestocular, seslerini duyurmak için Colorado'dan Florida'ya, ülkenin diğer ucundaki Washington eyaletinden Michigan'e kadar birçok farklı eyaletten, başkent Washington DC'e geldi. Kongre'nin ''yüzde 99'' yerine ''yüzde 1''i temsil etmeye başladığını savunan protestocular, başkentte Kongre'ye yürüdü. Daha sonra gruplar halinde Kongre'nin çalışma ofislerine dağılan protestocular, kendi eyaletlerini temsil eden Kongre üyelerinin odalarına gitti. İstihdama yönelik tasarının geçirilmesini ve zenginlere yönelik vergi indirimlerinin uzatılmamasını isteyen protestocular, özellikle Cumhuriyetçi üyelerin odalarını ziyaret etti. Bazı protestocu gruplar, kendi Kongre üyeleriyle görüşme fırsatı bulurken birçoğu ise eli boş döndü. Bazı gruplarsa Kongre üyeleri gelene kadar koridorlarda beklemeye kadar verdi. Kongre üyesi Vicky Hartzler'i, koridor yerine ofisinde bekleyen protestocular ise Hartzler'in gelemeyeceğini bildirmesi üzerine ayrılıp ayrılmamakta kararsız kaldı. Bunun üzerine kendi aralarında konuşan protestoculardan Kansas City'den gelen David Hamilton dışında hepsi odadan ayrıldı. Hamilton, bu kadar uzun bir yolculuk yaptıktan sonra Kongre üyesiyle konuşmadan gitmeyeceğini söyledi. Hamilton, ''Şimdi çıkıp gidersem, rahatlayacak ve bizi umursamayacak. Onu görene kadar buradayım'' dedi. Hamilton, tutuklanma ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik bir soru üzerine, ''Evet ya benimle görüşecekler ya da gözaltına alınacağım ama gözaltına alacaklarını şimdilik ummuyorum'' dedi. Daha önce hiç gözaltına alınma gibi bir durum yaşamadığını dile getiren Hamilton, yine de bu duruma hazır olduğunu ifade etti. Ofis çalışanlarının odadan ayrılmasını rica ettiği Hamilton'ın oturmaya kararlı görünmesi üzerine odaya Kongre polisi çağırıldı. Polisin uyarısını dinlemeyen Hamilton, gözaltına alınarak binadan çıkarıldı. Aralarında çeşitli eyaletlerden sendika üyelerinin de bulunduğu eylemcilerin Kongre üyeleriyle görüşme çabaları devam ediyor. Bu arada polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, eylemde şu ana kadar Hamilton dışında gözaltına alınan olmadı.