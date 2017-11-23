ABD'de "düşük enflasyon kaygısıyla" düşen dolar 3.92 lirada (4)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nda (Fed) \"düşük enflasyon endişelerinin\" artmasıyla küresel piyasalarda son iki ayın en düşük düzeylerine gerileyen dolar, art arda rekor düzeylere çıktığı lira karşısında da yaklaşık yedi kuruş düşerek 3.92 liraya indi.

Fed\'in son toplantısına ilişkin dün gece açıklanan tutanakların en dikkat çekici yanı, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin \"düşük enflasyona yönelik endişelerin arttığını yansıtması\" oldu. Düşük enflasyona ilişkin kaygıların, küresel piyasalarda \"Fed\'in gelecek yıl faiz artırma konusunda daha temkinli davranabileceği\" yolunda beklentilere neden olması da, dolardan çıkışları artırdı.

Bu gelişmeler üzerine 111.07 yen ile Eylül ortasındaki düzeylerine gerileyen dolar, euro karşısında da zayıfladı. Euro, 1.17 dolar düzeyinden 1.1838 dolara kadar yükseldi.

Doların küresel piyasalardaki bu zayıflaması, lira/dolar paritesine de yansıdı ve dün 3.9824 lira ile tarihi rekor düzeye tırmanan dolar, Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından kademeli olarak 3.9138 liraya kadar gevşedi. ABD para birimi kapanışa doğru 3.92 - 3.93 lira aralığına dönerken, dolar ile birlikte düşerek 4.6747 liradan 4.6265 liraya kadar inen euro da, daha sonra 4.65 - 4.66 lira aralığına geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi, dövizdeki gerilemeye de bağlı olarak, yeni güne yüzde 0.39 artışla 106 bin 382 puandan başladığı günü yüzde 0.88 düşüşle 105 bin 26 puandan kapattı.

Risk almak isteyenler hisse mi alsın tahvil mi?

İş Yatırım\'ın \"Risk almak isteyenler hisse mi alsın tahvil mi?\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Fed tutanakları sonrası piyasalardaki iyimser hava devam ediyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Büyümenin güçlenmesine rağmen enflasyonun yükselmediği bir dünyayı fiyatlamaya devam ediyoruz.

\"ABD dolarının zayıf, faizlerin düşük ve paranın bol olduğu bir dünya Türkiye varlık fiyatlarını destekliyor.

\"Türkiye piyasaları uzun bir aradan sonra ilk kez dünya piyasalarındaki yükselişe katıldı.

\"Döviz kurunda, tahvillerde ve hisse senetlerinde en çok kazandıran piyasalar arasında yer aldık.

\"Dünyaya göre daha iyi performans göstermemiz ekonomi veya politika cephesindeki haber akışından değil son iki aydaki sert satış sonrası gelen tepki alışlarından kaynaklandı; yörüngede kalmaya devam ediyoruz.

\"ABD vadelileri ve Türk lirasındaki ilk işlemler Türkiye piyasalarındaki yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

\"Bu yükselişe hangi yatırım aracında girileceği yatırımcıların risk iştahına bağlı.

\"Ama prensip olarak son düşüş dalgasında en çok düşenlerin daha çok kazandırması lazım.

\"Bizim en çok dikkatimizi çeken 10 yıllık devlet iç borçlanma senetlerinin seyri. Havanın kötüleşmeye bağladığı Ekim ayı başından beri 10 yıllık tahviller yüzde 11 değer kaybetmiş.\"