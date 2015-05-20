ABD'de 34 milyon araç geri çağrılıyor



ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu'nun (NHTSA) Japon hava yastığı üreticisi Takata ile sürdürdüğü görüşmeler sonuçlandı.

ABD'li yetkililer muhtelif trafik kazalarında 6 kişinin ölümü, 100'ü aşkın kişinin yaralanmasına Takata firmasınca üretilen kusurlu hava yastıklarının neden olduğunu ileri sürüyordu. Takata ise hataya bazı ABD eyaletlerindeki aşırı sıcak ve rutubetli havanın neden olduğunu savunuyordu. ABD, şubat ayında Takata'ya "yeterince işbirliği yapana kadar günde 14 bin dolar para cezası" kesmişti.

Hangi markalar etkilenecek?

Taraflar arasında varılan uzlaşmada toplam 33,8 milyon aracın geri çağrılması kararlaştırıldı. ABD'de 2013 yılından bu yana Takata marka hava yastığının kullanıldığı yaklaşık 17 milyon araç geri çağrılmıştı. Yeni geri çağırma operasyonundan BMW, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru ve Toyota marka araçların etkileneceği belirtildi.

ABD Ulaştırma Bakanı Anthony Foxx, varılan uzlaşmayı "kamu güvenliği açısından büyük bir adım olarak" niteledi. Takata Yönetim Kurulu Başkanı Shigehisa Takada ise "uzlaşmanın otomotiv üreticilerine olan güveni pekiştireceğini" söyledi.