ABD'de 30 bin kişi açlık grevinde

Amerika Birleşik Devletleri ’nin (ABD) California eyaletinde 30 bin mahkum ve tutuklu 23 gündür açlık grevinde. Mahpuslar, belirsiz süreli tek kişilik hücre cezalarına ve kötüleşen cezaevi koşullarına karşı, 8 Temmuz’da süresiz açlık grevine başladılar.

Bianet'in haberine göre, California İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi (CDCR) 11 Temmuz’daki açıklamasında, açlık grevinin eyaletteki 33 cezaevinden 24’üne yayıldığını ifade etti. 12 bin 421 mahpusun dokuz kez yemeği reddetmesi CDCR tarafından açlık grevinin eşiği olarak kabul ediliyor. Ayrıca 1336 mahpus da çalışma görevlerine ve eğitim sınıflarına katılmayı reddetti.

CDCR, açlık grevine katılan mahkum ve tutukluları tehdit etti: “Örgütlü açlık grevi ya da iş durdurma gibi toplu ayaklanmalar kanunlara aykırı, eyalet yasalarını çiğneyen tüm suçlular cezalandırılacak.”

Kar amaçlı özel hapishaneler

California eyaletinde toplam 133 bin mahkum ve tutuklu var, bunlardan 9 bini eyalet tarafından işletilmeyen, kar amaçlı kurulan özel hapishanelerinde tutuluyor.

Özel hapishanelere, eyalet hapishaneleri aşırı kalabalıklaşınca ihtiyaç duyulmuş, Ekim 2006’da Cumhuriyetçi Eyalet Valisi Arnold Schwarzenegger “Cezaevlerinin Aşırı Karabalıklığına İlişkin Acil Durum Açıklaması” ile özel cezaevlerinin kurulmasının önünü açmıştı.

Mahkumlar ne istiyor?

1 Temmuz 2011’de Pelican Bay Eyalet Cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan 6 bin 500 mahkum ve tutuklu dört hafta süreli açlık grevi eylemi gerçekleştirmişti. Cezaevi ile görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanınca 26 Eylül 2011’de bu kez 12 bin mahkum ve tutuklu açlık grevine başlamıştı.

Açlık Grevi Dayanışma Koalisyonu(HSSC) üyesi Kamau Walton açlık grevinin taleplerinin 2011 grevlerindeki taleplerle aynı olduğunu, eğer talepler karşılansaydı mahkum ve tutukluların tekrar açlık grevine başlamayacaklarını söyledi.

Cezaevlerindeki Açlık Greviyle Dayanışma Komisyonu açlık grevinin beş temel talebini şöyle sıralıyor:

- Bireysel eylemlerden dolayı tüm mahkum ve tutuklular cezalandırılmasın. Grup cezalandırılmasına son verilsin.

- Diğer tutuklular ve mahkumlar hakkında yönetime bilgi sağlayanları ödüllendiren “bilgilendirme politikası” kaldırılsın ve çete statüsü ölçütü değiştirilsin.

- Uzun süreli hücre cezasına son verilsin.

- Belirsiz süreyle tecrit hücresinde tutulan mahkum ve tutuklular için yapıcı programlar ve ayrıcalıklar sağlansın.

- Yeterli ve besleyici gıdalara ulaşım sağlansın.

Talepler 2011’de Pelican Bay Eyalet Cezaevi mahkumları tarafından hazırlanmıştı.

Mahkum ve tutuklular Şubat 2013’te CDCR’ye yazdıkları bildiride beş temel talepleri karşılanmadığı takdirde süresiz açlık grevine başlayacaklarını belirttiler.

“Bizi oyalıyorlar”

Açlık grevinin liderlerinden biri olan, 52 yaşındaki Arturo Castellanos, Mexico mafyası üyesi olduğu doğrulandığından beri Pelican Bay Eyalet Cezaevinde.

“23 Mayıs 2011’deki son toplantımızda temsilciler California İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesine birçok soru sordular ancak verilen cevaplar belirsiz. Eski taktiğini uygulayan CDCR kaçamak cevaplar vererek zamanımızı harcıyor.”