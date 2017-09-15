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Dünya

ABD'de 3 Türk öğrenci trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kazanın, öğrencileri taşıyan aracın şehirlerarası karayolunda karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi

15 Eylül 2017 04:03

"Work&Travel" programı nedeniyle ABD'nin Louisiana eyaletine gelen 4 Türk öğrenci trafik kazası geçirdi. Jefferson Davis Parish bölgesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 öğrenci yaşamını yitirdi 1'i hastaneye kaldırıldı. Trafik kazasına ilişkin Türkiye'nin Houston Başkonsolosu açıklama yaptı.

Konsolostan açıklama

Türkiye'nin Houston Başkonsolosu yaptığı açıklamada, kazanın I-10 şehirlerarası karayolunda meydana geldiğini söyledi. Kazada, Türk öğrenciler 22 yaşındaki Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz'in hayatını kaybettiğini belirten Alkan, yaralanan Fatih Turhan'ın (25) hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Alkan, elim kazadan büyük üzüntü duyduklarını, Amerikan yerel makamlarıyla eşgüdüm içinde çalıştıklarını ve cenazelerin bir an evvel Türkiye'ye nakledilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Diyanet'ten destek

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Yaşar Çolak da cenaze işlemleri için gerekli desteği sağladıklarını ifade etti.

Teksas'ın Austin kentinde çalışan öğrencilerin, kısa dönem tatillerini değerlendirmek için Louisiana'ya seyahat ettikleri öğrenildi. Kazanın, Türk vatandaşlarının bulunduğu aracın I-10 şehirlerarası karayolunda karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi. Yaralı Turhan'ın durumunun yakından takip edilebilmesi için de bir konsolosluk memurunun Louisiana'da görevlendirildiği kaydedildi.

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