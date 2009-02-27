ABD’de 26 yılın en büyük küçülmesi

ABD'de dördüncü çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) daralma önceki açıklamadaki yüzde 3.8'den yüzde 6.2'ye revize edildi.



İhracatın azaldığı ve tüketicilerin harcamalarının hızla azalttığı Ekim-Aralık döneminde zaten resesyondaki ABD ekonomisi son 26 yılın en hızlı daralmasını yaşadı.



Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin 2008'de yüzde 1.1 ile 2001'den beri en yavaş büyümeyi gösterdiği belirtildi.



Gıda ve enerji harcamalarını içermeyen çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) yüzde 0.6'lık beklentiye karşın, yüzde 0.8 ile 1997'den beri en yavaş artışı gösterdi.



Hükümet, geçen ay ekonominin yüzde 3,8 daralacağını tahmin etmişti. Ekonomistler, söz konusu çeyrekte daralmanın yüzde 5,4 olmasını bekliyorlardı.



Bu arada, bakanlık geçen yılın tamamında ekonominin yüzde 1,1 büyüdüğünü, bunun da 2001'den bu yana en yavaş büyüme olduğunu bildirdi.



Yurt içi ekonomik faaliyetlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları 4. çeyrekte yüzde 4,3 düşerek 1980 yılının 2. çeyreğinden bu yana ki en büyük düşüşünü kaydetti.



Söz konusu çeyrekte, ihracat yıllık bazda yüzde 23,6 düşerken, bu da 1971 yılından bu yana ki en hızlı gerileme oldu. Yatırımlar ise 4. çeyrekte 19,9 milyar dolar düştü.



Açıklamanın ardından ABD borsa vadeli işlemlerinde kayıplar arttı.



Japonya’da 34 yılın en büyük daralması



Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Japonya, dördüncü çeyrekte yüzde 3.3 daralırken, yıllık bazda yüzde 12.7 oranında küçüldü.



Japonya ekonomisi, ihracatta meydana gelen benzeri görülmemiş daralmanın da katkısıyla 2008’in son çeyreğinde 1974’teki birinci petrol krizinden beri en büyük küçülmeyi yaşarken, ekonomistler yakın süre içerisinde iyileşme belirtisi görmediklerini belirtti.



Japonya’da gayri safi yurtiçi hasıla, dördüncü çeyrekte yüzde 3.3 daralırken, yıllık bazda yüzde 12.7 oranında küçüldü.



Avrupa ekonomisinde daralmasıyla rekor kırdı



Euro Bölgesi ekonomisi 2008’in son çeyreğinde yüzde 1.5’le tarihin en büyük daralmasını yaşadı. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya yüzde 2.1, ikinci büyük Fransa yüzde 1.2, üçüncü büyük İtalya yüzde 1.8 küçüldü.



Avrupa ortak para birimi Euro’yu kullanan 16 ülkenin oluşturduğu Euro Bölgesi ekonomisi 2008’in son çeyreğinde önceki çeyreğe göre tarihin en büyük daralmasıyla yüzde 1.5 küçüldü. Beklenti, ekonominin yüzde 1.3 daralacağı yönündeydi.



Bölge ekonomisi son çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 1.2 küçüldü. Euro Bölgesi, 2008 genelinde ise yüzde 0.7 büyüdü.



