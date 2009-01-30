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Ekonomi

ABD'de 25 yılın en büyük küçülmesi

Geçen yıl 3. çeyrekte yüzde 0,5 daralan ABD ekonomisi, 4. çeyrekte yüzde 3,8 küçüldü.

30 Ocak 2009 02:00

Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, geçen yıl 3. çeyrekte yüzde 0,5 daralan ABD ekonomisi, Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan 4. çeyrekte yüzde 3,8 küçüldü. Ekonomistler, 4. çeyrekte ekonominin yüzde 5,4 daralmasını bekliyorlardı.

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,8 daraldı. Böylece, ekonomi çeyrek yıl sonuçları açısından son 25 yıldır gösterdiği en kötü performansı sergilemiş oldu.

Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, geçen yıl 3. çeyrekte yüzde 0,5 daralan ABD ekonomisi, Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan 4. çeyrekte yüzde 3,8 küçüldü.

Ekonomistler, 4. çeyrekte ekonominin yüzde 5,4 daralmasını bekliyorlardı.

Geçen yıl son çeyrekteki yüzde 3,8'lik daralma ile ABD ekonomisi 1982 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 6,4'lük küçülmesinden bu yana en kötü performansı sergilemiş oldu.

2008 yılı genelinde ise ekonomi sadece yüzde 1,3 büyüdü. ABD ekonomisi 2007'de yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

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