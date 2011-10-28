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Ekonomi

ABD'de 2.5 ton Türk çam fıstığı toplatılıyor

ABD’de, Türkiye’den ithal edilen 2.5 ton çam fıstığı samonella hastalığına (gıda zehirlenmesine) neden olduğu gerekçesiyle toplatılıyor.

28 Ekim 2011 03:00


T24 - ABD’de, Türkiye’den ithal edilen 2.5 ton çam fıstığı samonella hastalığına (gıda zehirlenmesine) neden olduğu gerekçesiyle toplatılıyor.


Wegman's Food Markets adlı toptan gıda ve perakende şirketi, gıda zehirlenmesine neden olduğu gerekçesiyle Türkiye'den ithal edilen yaklaşık 2.5 tonun üzerinde çam fıstığının toplatılmasına karar verdi.             
        
Hürriyet'te yer alan habere göre, şirket, ürünü New York ve dört ayrı eyalette toptan gıda mağazalarında 1 Temmuz- 18 Ekim arasında satışa çıkarmıştı.       
 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Yönetimi'nin soruşturması üzerine ortaya çıkan salgın üzerine şirket ürünü geri çağırdı.   
 

Arizona, Maryland, New Jersey, New York ve Pennsylvania eyaletlerinde 42 kişinin bu hastalığa yakalandığı bildirildi.
 

Ateş, ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler doğuran salmonella bakterisi, küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ölüme kadar götürebilen hastalıklarla yol açabiliyor.
  

Toplamanın sadece Türkiye'den ithal edilen ve toptan satılan çam fıstığı için geçerli olduğu bildirildi.     
 

Wegmans, Mayıs 2010’dan bu yana aynı Türk perakendeciden sipariş aldığını belirtirken, “Bu olay için gerçekten üzgünüz, müşterilerimizden özür dileriz” dedi.





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