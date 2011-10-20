-ABD'de 25 ergenden biri antidepresan kullanıyor ATLANTA (A.A) - 19.10.2011 - ABD'de 25 ergenden 1'inin antidepresan kullandığı açıklandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı son çalışmada öncelikle 12-17 yaş arası ergenlerin antidepresan kullanımı incelendi. 12 bin Amerikalı üzerinde yapılan çalışmada 25 ergenden birinin, 10 yetişkinden de bir kişinin antidepresan kullandığı belirlendi. Rapora göre, kadınların erkeklerden, beyazların da Afrika kökenli Amerikalılardan daha fazla ilaç kullandığının tespit edildiği kaydedildi.