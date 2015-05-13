ABD'de 238 yolcusu olan tren kaza yaptı; 5 kişi öldü!

ABD'nin Philadelphia kentinde 238 yolcusu bulunan bir tren kaza yaptı. Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Philadelphia kentinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 5 makinist ve 238 yolcusuyla Washington New York seferini yapan tren, Philadelphia'da kaza yaptı.

Çok sayıda yolcu, savrulan ve ters dönen vagonlarda sıkıştı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi gönderildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 59 kişi de yaralandı.

Bazı yaralıların ambulanslarla hastanelere sevkedildiği görüldü.

6 kişinin durumu ağır

Yetkililer, yaralılardan 6 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtiyor.

Kaza bölgesindeki arama kurtarma ekiplerine helikopterlerle de destek veriliyor.

Seferler iptal edildi

Kaza sonrası, New York ve Philadelphia arası tren seferleri ise iptal edildi.

Kazanın neden ve ne şekilde olduğunu araştırmak için FBI, kazanın olduğu bölgeye, bir ekip yolladı.