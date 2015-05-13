T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de 238 yolcusu olan tren kaza yaptı; 5 kişi öldü!

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 59 kişi de yaralandı

13 Mayıs 2015 11:35

ABD'nin Philadelphia kentinde 238 yolcusu bulunan bir tren kaza yaptı. Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Philadelphia kentinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 5 makinist ve 238 yolcusuyla Washington New York seferini yapan tren, Philadelphia'da kaza yaptı.

Çok sayıda yolcu, savrulan ve ters dönen vagonlarda sıkıştı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi gönderildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 59 kişi de yaralandı.

Bazı yaralıların ambulanslarla hastanelere sevkedildiği görüldü.

 

6 kişinin durumu ağır

 

Yetkililer, yaralılardan 6 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtiyor.

Kaza bölgesindeki arama kurtarma ekiplerine helikopterlerle de destek veriliyor.

 

Seferler iptal edildi

 

Kaza sonrası, New York ve Philadelphia arası tren seferleri ise iptal edildi.

Kazanın neden ve ne şekilde olduğunu araştırmak için FBI, kazanın olduğu bölgeye, bir ekip yolladı.

 

ETİKETLER

abdtren kazasıölüyaralıyolcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24