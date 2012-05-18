ABD'de 2042 yılında beyazlar artık azınlık olacak

ABD tarihinde ilk kez, azınlık nüfusun dünyaya getirdiği bebek sayısı doğumlarda birinci sıraya çıktı. En son nüfus sayımına göre, ABD’deki beyaz nüfus 2042 yılında azınlık konumuna düşecek.

ABD Nüfus İdaresi’nin yayımladığı son verilere göre, bir yaşın altındaki çocukların yüzde 50.4’ü Hispanic (Latin Amerika kökenliler), siyahi, Asya kökenli veya diğer azınlık gruplarına ait. Bu rakam, Nisan 2010’da açıklanan ve azınlıklara ait bir yaş altı bebeklerin oranını yüzde 49.5 veren rapordan bu yana neredeyse yüzde 1’lik bir artış olduğunu gösterdi.

Demografik veriler, ABD’nin son 40 yıldır etkisi altında olduğu göçlerin etkisini açıkça ortaya koydu. Beyaz nüfus, özellikle Latin Amerika kökenlilere kıyasla giderek yaşlanırken, azınlık nüfusun artışı ABD’nin etnik tablosunu önemli ölçüde değiştirdi.

Uzmanlar, mevcut tabloda bir değişim yaşanmazsa, 2042 yılında ABD’deki Latin Amerika kökenli olmayan beyazların azınlık konumuna düşeceğini belirtti. Johns Hopkins Üniversitesi sosyoloğu Andrew Cherlin, “Bu bir dönüm noktası... ABD’nin ne kadar çok kültürlü bir ülke haline geldiğini gösteriyor” dedi.

Azınlıklar, ABD nüfusunun yüzde 37’sini oluştursa da, dört büyük eyalette baskın çıkıyorlar. Bunlar Califronia, Hawaii, New Mexico ve Teksas.



Yaş farkı



ABD nüfusundaki etnik dağılımın değişimde, yaş faktörü büyük rol oynuyor. Beyazlar, ABD nüfusunun açık ara en yaşlı kesimini oluşturuyor. Beyazlarda ortalama yaşın 42 olması, bu nüfusun çocuk yetiştirme çağının gerisinde kalmaya başladığıı gösteriyor. Latin Amerika kökenliler için yaş ortalaması 28 iken, siyahiler ve Asyalılar için 30’lu yaşları gösteriyor.

New Hampshire Üniversitesi’nde sosyolog Kenneth Johnson, “son 10 yılda 20 ve 30’lu yaşlarındaki kadın nüfusun azaldığını, bu nedenle beyaz çocukların doğumunda da düşüş yaşandığını” belirtti. Johnson, “Çocuklar yaşanan değişimin öncülüğünü yapıyor” dedi.

Beyaz kadınların doğum oranı düşerken, Latin Amerika kökenli anneler de patlama yaşanıyor. New York’ta göçmen kadınlara doğum hizmeti vermek için 1988’de kurulan Mary’s Center Hastanesi, geçtiğimiz hafta içinde beşinci merkezini açtı.

Merkezin kurucusu Maria Gomez, “ABD’ye göç edenler genç ve sağlıklı insanlar... Doğal olarak doğurganlıkları yüksek ve yaşam döngüsü onlar belirliyor” dedi.



En hızlı değişen eyaletler



ABD’de etnik dağılımın en hızlı değiştiği eyaletlerden biri, son 25 yıl içinde yüzbinlerce göçmene kucak açan Kuzey Virginia. Burada, Vietnam, El Salvador ve Irak gibi dünyanın birçok kıtasından gelen insan görmek mümkün.

Değişime en hızlı tanık olan Marylad ve Virginia ise yaşanan süreci özetliyor: Latin Amerika kökenliler ve Asyalıların nüfusu hızla artarken, siyahiler daha yavaş bir artış gösteriyor. Beyaz nüfus ise olduğu yerde seyrediyor.