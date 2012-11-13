ABD'de 20 eyaletten ayrılma talebi

Barack Obama'nın ikinci kez ABD başkanı seçilmesinin ardından 100 bin kişi, eyaletlerinin ülkeden ayrılması için dilekçe imzaladı. Başvurular, çoğunu Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney'nin kazandığı 20 eyaletten geldi.

ABD'de 6 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminde Başkan Barack Obama'nın yeniden seçilmesinden sonra 100 bin ABD'li, eyaletlerinin ülkeden ayrılması için dilekçe imzaladı.

Beyaz Saray'ın "We the People" adlı internet sitesinde yapılan başvurular, çoğunu Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney'nin kazandığı 20 eyaletten geldi.

ABD Anayasası'nda eyaletlerin birliği terk etmesine izin veren bir madde bulunmuyor. Beyaz Saray, Pazartesi gecesi itibariyle dilekçelere herhangi bir yanıt vermedi.

Kayda geçirilen toplam 20 dilekçede, Teksas eyaletinin başvurusu 25 binden fazla imzaya sahip. Beyaz Saray, bu sayıyı aşan tüm dilekçelere yanıt vermeyi taahhüt ediyor.



Bağımsızlık Bildirgesi'ne vurgu



ABD'de Başkan Abraham Lincoln'ın seçilmesinden sonra bazı eyaletler birlikten resmen ayrılmış ve bunu Amerikan iç savaşı izlemişti.

Dilekçelerin büyük kısmında, Amerika'nın İngiltere'den bağımsızlık bildirgesinin ilk satırlarına vurgu yapıldı.

Bildirgenin bu kısmında yeni bir ulus oluşturmak için "siyasi bağları koparmaktan" bahsediliyor.

Şu anda en çok ilgi gören başvuru da Romney'nin Obama'ya yüzde 15 fark attığı Teksas eyaletine ait.

Dilekçe metninde, "Amerikan haklarının açık bir şekilde ihlal edildiği" vurgulanıyor.

İhlal edilen bu haklara, uçak yolcularının maruz kaldıkları aramalar örnek gösteriliyor.

BBCTürkçe