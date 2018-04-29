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BBC Türkçe

ABD'de 20 eyalet başsavcısından Rusya iddiaları için bağımsız komisyon çağrısı

ABD'de 20 eyalet başsavcısı, 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesinin olup olmadığının araştırılması için bağımsız bir özel komisyonun kurulmasını talep etti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de 20 eyalet başsavcısı, 8 Kasım 2016'da düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesinin olup olmadığının araştırılması için bağımsız bir özel komisyonun kurulmasını talep etti.

New York Eyaleti Başsavcısı, 50 eyalet başsavcısından 20'sine dair bu kararı Reuters'a açıkladı.

görevden almasının üzerine geldi.

Trump, Comey'i görevden almasına gerekçe olarak ABD başkanlığına aday olan Hillary Clinton'ın elektronik postalarıyla ilgili soruşturmayı iyi yönetememesini göstermişti.

Ancak ABD medyasında "Rusya soruşturmasının üstü kapatılmaya çalışılıyor" iddiaları çıkmıştı.

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