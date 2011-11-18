-ABD'de 20 ev yandı RENO (A.A) - 18.11.2011 - ABD'nin Nevada eyaletinin Reno kentinde bir çiftlik arazisinde çıkan yangının şiddetli rüzgar yüzünden yayıldığı, 20 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yetkililer, polisin, kentin dış kesimlerinde bulunan evlere tek tek giderek boşaltılmasını istediğini, bu çerçevede 9 bin 500 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Sebebi henüz bilinmeyen yangın yüzünden bazı kişilerin solunum sorunu çektiği, bir kişinin ise kalp krizi geçirdiği kaydedildi. Reno İtfaiyesi Şefi Michael Hernandez, şiddetli rüzgar yüzünden yangının kısa sürede söndürülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Federal Acil Durum İdaresi Kurumu, bölgede afet ilan etti.