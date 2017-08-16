ABD'de 2 polis, '11 dakikalık vajinal arama' nedeniyle yargılanıyor

ABD'deki iki polis memuru, bir üniversite öğrencisine park yerinde 11 dakika boyunca vajinal arama yaptığı iddiasıyla soruşturmaya tabi tutuluyor.

23 yaşındaki Charneisha Corley, Teksas'ta dur işaretinde geçtiği için polis tarafından durduruldu. Aracında esrar kokusu olduğu iddia edilen Corley'e arabasından çıkması söylendi.

Yere yatırılan ve pantolonu çıkarılan genç kadın, polis tarafından 11 dakika boyunca vajinal arama ile istismar edildi.

Olay kameralara yansırken, abc13'e konuşan Corley; "Cinsel istismara uğramış hissettim. Tiksindim, aşağılanmış, hor görülmüş hissettim" dedi.

Beyaz bir erkek ve siyahi bir kadın polisin yol açtığı olayda, polisler önce yarım gram esrar bulduklarını iddia etti ancak ardından iddialar geçersiz kılındı.

Kamera kayıtlarında polislerden erkek olanının Corley'i arabanın altına yatırdığı ve arama sırasında, "Elimizi uzatacaksak, bir şeyler bulmamız gerekir" şeklinde konuştuğu duyuldu.

Harris County savcısı, polislerin yaptığının kabul edilemez olduğunu ancak sorunu büyük cezaların çözmeyeceğini iddia etti.

Polislerin yargı süreci, Harris County savcısının dışında bir savcının sürece dahil edilmesi talebiyle devam ediyor.