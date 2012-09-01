ABD'de 2 kişi fare virüsünden öldü, ülkede alarm verildi!

- Işıl Öz

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nda çadır kabinlerde kalan 10 binden fazla kişinin fare kaynaklı ölümcül bir virüse (hantavirus) maruz kalmış olabileceği açıklandı. 10 Haziran-24 Ağustos tarihleri arasında Curry Village’deki çadırlarda kalan 3 binden fazla kişiye bu hafta mektup ve e-posta gönderildi.

İki kişinin virus kaynaklı öldüğü bilgisi yayıldıktan sonra kabinde kalan diğer ziyaretçilerin de sağlıklarının tehdit altında olduğu söylendi. Kaliforniya Halk Sağlığı Bölümü altı kişinin Yosemite’de hastalandıklarını perşembe günü doğrulamıştı.

Devlet ve il halk sağlığı kurumları, hastahaneler alarmda

Grip benzeri semptomlar ile başladığı söylenen hastalık hızla akut solunum ve organ yetmezliğine doğru ilerliyebiliyormuş. Virüsün belirtilerini göstermesi altı hafta sürebilir deniliyor. Bir tedavisinin olmaması korku yaratıyor.

Mayıs ayı ortalarında Yosemite’ye gitmiş ve Curry Village’de bahsedilen çadır kabinlerde kalmıştım. Çadırlar çift duvarlı olarak dizayn edildiğinden duvar arasında farelerin yuva yapması kolay denilebilir.

ABD’de 2011 yılında 24 hantavirüs vakasına rastlanmış, bu vaka sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş. CDC’ye göre 1993’te virüs ilk kez tespit edildiğinden bu yana, ortalama ölüm oranı yüzde 36.