ABD'de 1,84 Trilyon dolar bütçe açığı bekleniyor

ABD'de bu yıl bütçe açığı tahmini, 89 milyar dolar daha yükseltilerek 1,84 trilyon dolar olarak hesaplandı.



Beyaz Saray'ın bütçe açığı tahminlerini yükseltmesinde, durgunluk sırasında yeni işsizlik başvurularına ödeme yapılması gibi yüksek maliyetli sosyal güvenlik programları, zayıf vergi tahsilatı ile mali ve otomobil sektörüne yönelik teşvik paketlerinin etkisinin olduğu belirtiliyor.



Bu yıl 30 Eylül'de biten mali yıl için tahmin edilen 1,84 trilyon dolarlık bütçe açığı, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 12,9'una karşılık geliyor.



Beyaz Saray, Şubat ayında yayımlanan bir önceki tahmininde, bütçe açığını 1,75 trilyon dolar bir başka ifadeyle gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 12,3'ü olarak öngörüyordu.



Öte yandan, Beyaz Saray 2010 yılına ilişkin bütçe açığı tahminlerini de revize etti. Daha önce 1,17 trilyon dolar olarak tahmin edilen gelecek mali yıl bütçe açığı da 1,26 trilyon dolara çıkarıldı.

