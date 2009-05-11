T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'de 1,84 Trilyon dolar bütçe açığı bekleniyor

11 Mayıs 2009 20:04

ABD'de bu yıl bütçe açığı tahmini, 89 milyar dolar daha yükseltilerek 1,84 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Beyaz Saray'ın bütçe açığı tahminlerini yükseltmesinde, durgunluk sırasında yeni işsizlik başvurularına ödeme yapılması gibi yüksek maliyetli sosyal güvenlik programları, zayıf vergi tahsilatı ile mali ve otomobil sektörüne yönelik teşvik paketlerinin etkisinin olduğu belirtiliyor.

Bu yıl 30 Eylül'de biten mali yıl için tahmin edilen 1,84 trilyon dolarlık bütçe açığı, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 12,9'una karşılık geliyor.

Beyaz Saray, Şubat ayında yayımlanan bir önceki tahmininde, bütçe açığını 1,75 trilyon dolar bir başka ifadeyle gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 12,3'ü olarak öngörüyordu.

Öte yandan, Beyaz Saray 2010 yılına ilişkin bütçe açığı tahminlerini de revize etti. Daha önce 1,17 trilyon dolar olarak tahmin edilen gelecek mali yıl bütçe açığı da 1,26 trilyon dolara çıkarıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24