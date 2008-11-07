ABD'de 18 bin eşcinsel isyanda!

* California’daki referandumda eşcinsel evliliği reddedildi. Oysa yüksek mahkeme 4 ay önce eşcinsel evliliğe onay vermişti. Yargı kararıyla evlenen 18 bin kişi zorda



* ABD'nin yeni başkanı Obama, eşcinsel evliliklerin yasaklanmasını öngören bir anayasa değişikliğine karşı. Bu konuda sivil örgütleri destekliyor, ancak hemcinslerin evliliğine eyaletlerin karar vermesi gerektiği fikrini savunuyor



ABD’nin California Eyaleti’nde, evliliği "bir kadın ile bir erkek arasındadır" şeklinde tanımlayan anayasal değişiklik halk tarafından kabul edildi. Ancak, Eyalet Yüksek Mahkemesi kararıyla son dört aydır resmen nikahı kıyılan 18 bin eşcinselin hukuki durumunun şimdi ne olacağı henüz tam olarak açıklık kazanmadı.



Arizona ve Florida da yasakladı



California halkı, yüzde 52 oy oranıyla "Öneri 8"i kabul ederek dört aylık eşcinsel nikah uygulamasına son verdi. 4 Kasım günü, Arizona ve Florida halkı da eşcinsel evliliği yasakladı.



Ancak, California’da, Hollywood yıldızlarının da mali desteği ile önerinin reddedileceğine inanılıyordu. Önerinin geçmesi, eşcinsel haklarını savunan kuruluşlar için ciddi bir yenilgi niteliğini taşıyor. Bazı eşcinsel kuruluşlar yine mahkeme yoluyla referandum sonucuna itiraz ettiler. 'Öneri 8’ adlı teklifin kabul edilmesi Yüksek Mahkeme kararını geçersiz kılıyor. Artık, California’nın bazı bölgelerinde eşcinsel nikah kıyılmazklen diğer bazı bölgelerde uygulama aynen devam ediyor.



70 milyon dolarlık 'savaş'



Eyalet yetkilileri, uygulamanın seçimden bir gün sonra başlaması gerektiğini, ancak sonuçların 13 Aralık’a kadar resmiyet kazanmadığını belirttiler. Eyalet Başsavcısı Jerry Brown, referandum kararının, son dört ay içinde evlenmiş eşcinseller için geçerli olmayacağına inandığını kaydetti.



California’da, seçim öncesi dönemde önerinin lehinde ve aleyhinde 70 milyon dolara yakın para harcanmıştı. ABD’de, halen, eşcinsel evlilik sadece Massachusetts ve Connecticut eyaletlerinde yasal.