ABD'de 17 yaşındaki genç cami çıkışı öldürüldü

ABD'nin Virginia eyaletinde 17 yaşındaki Nabra Hassanen, camiden çıktıktan sonra öldürüldü. Hassanen'in cansız bedeni olay yerine 3 kilometre uzaklıktaki bir göletin içerisinde bulundu.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, sahur sonrası Müslümanların toplandığı alanlardan biri olan ADAMS Center'daki camiden çıkan bir grup genç aracıyla bölgeden geçen bir adamla tartışma yaşadı.

İddiaya göre, elinde beyzbol sopasıyla araçtan inen sürücü Hassasen'e saldırdı. Adamdan kaçan diğer gençler camiye dönerek polisle irtibat kurarken, Hassasen'in cansız bedeni öğleden sonra camiye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir göletin içerisinde bulundu. Cesetle birlikte beyzbol sopasının da bulunduğu belirtildi.

ABD polisi, 22 yaşındaki Darwin Martinez Torres'in şüpheli olarak gözaltına alındığını belirtti ve saldırının arkasındaki nedenin ne olduğunun araştırıldığını söyledi.

17 yaşındaki Nabra Hassanen'in ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netleşecek.