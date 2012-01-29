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Dünya

ABD'de 150 Wall Street protestocusu gözaltında OAKLAND (A.A)

29 Ocak 2012 11:41

-ABD'de 150 Wall Street protestocusu gözaltında OAKLAND (A.A) - 29.01.2012 - ABD'de gelir dağılımındaki dengesizlik ve Wall Street'i protesto eden, boş bir kongre binasını işgal etmeye çalışan yaklaşık 150 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis sözcüsü Jeff Thomason, sabah saatlerinde şehir merkezine yürüyen ve bazı kamu binalarına giren 100 kadar göstericinin gözaltına alındığını söyledi. Sözcü Thomason, öğlen saatlerinde de polise taş, şişe ve başka şeyler atan 20'yi aşkın göstericinin gözaltına alındığını belirtti. 3 polis memurunun yaralandığı gösterilerde, olay yerinden ayrılmak istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve flaş bombası kullanıldığı kaydedildi.

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