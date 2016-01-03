ABD’de 150 kişi federal binayı işgal etti

ABD'nin Oregon eyaletinde yerel halktan silahlı bir grup, çiftçilik yapan iki kişinin cezaevine girmesini engellemek amacıyla federal bir binayı işgal etti.

Habertürk’ün haberine göre Burns kasabasında yaklaşık 300 kişinin düzenlediği protesto gösterisinin ardından eyaletteki milis gücünden oldukları belirtilen onlarca kişinin bir yaban hayatını koruma merkezini işgal ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, bölgede çiftçilik yapan Dwight ve Steven Hammond adlı iki kişinin kundaklama suçundan pazartesi günü cezaevine girecek olmasına karşı çıkan grup, binayı işgal ettikten sonra bölgede yaşayanlara kendilerine katılma çağrısı yaptı.

150 kişi oldukları söylendi

Milislerdan Ammon Bundy adlı kişi, sosyal medyada yayınladığı videoda, yaklaşık 150 kişi olduklarını, yardıma gelecek "vatanseverlerin silahlarıyla gelmesini" istedi. Bundy, kendilerinin silahlı olup olmadığı konusunda bilgi vermedi ancak grubun sosyal medyadaki videolarında üniformalı ve otomatik silahlı kişiler bulunduğu belirtildi.

İşgal ettikleri binadan telefonda gazetecilere konuşan Bundy, kimseye zarar vermek istemediklerini ancak polisin kendilerini binadan çıkarmaya çalışması halinde şiddet kullanabileceklerini söyledi.

Bundy, "Bu tesis Hammond ailesine yapılan zorbalığın aracıydı. Gerekirse yıllarca burada kalmayı planlıyoruz. Özgürlüğümüzü korumak için ne gerekirse yapacağız" dedi.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Hizmetleri adlı federal kuruluşa ait binanın hafta sonu olduğu için kapalı olduğu bildirildi.

Nevada'da çiftçilik yapan Bundy ailesi, otlaklarla ilgili yıllar süren bir anlaşmazlık nedeniyle geçen yıl da güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmişti.